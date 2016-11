Vigo, aún líder en cruceros

n n n Vigo se mantiene como puerto líder en número de pasajeros en todo el Norte peninsular, entre los que se encuentran Bilbao, Santander, Gijón, Ferrol, A Coruña y Leixoes, en Portugal, siendo este año 2016 el único de estos puertos que supera la barrera de los 160.000 pasajeros, señaló ayer la Autoridad Portuaria. Destaca que Vigo recibe escalas de los más importantes cruceros como el "Harmony of the Seas", de la Royal Caribbean, o el "Koningsdan", de Holland America, o el "Pulmantur Monarch", de la Royal Caribbean, que supuso ostentar la posición de Puerto Base, con el embarque de pasajeros el pasado mes de junio, cuya experiencia se repetirá en el 2017, en un itinerario con destino al Báltico. Hasta final de año todavía llegarán cinco cruceros, hoy el primero y único de noviembre. En relación 2017 están previstas ya 64 escalas con aproximadamente 140.000 pasajeros, lo que supondría un descenso del 22% en número de cruceros y del 17% en pasajeros. No obstante, el Puerto espera que la cifra crezca. n