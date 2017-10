Vigo aprueba el artículo 155

Marea de Vigo presentó una moción por vía de urgencia, aceptada para su debate por el gobierno vigués, para instar al Ayuntamiento a manifestar su rechazo a la "supresión de facto del autogobierno de Cataluña" y para pedir al Gobierno central que suspenda las medidas adoptadas en base al artículo 155 de la Constitución, para abrir "vías de diálogo", porque "los conflictos deben solucionarse con más democracia", aseguraron los ediles de Marea, siguiendo el guión de la dirección confederal del grupo dirigido por Pablo Iglesias. Curiosamente, en Vigo está formado por los nacionalistas de Anova (dos concejales) e Izquierda Unida. Podemos carece de representación en la coalición.

No hubo dudas en la respuesta ni tampoco se esperaban, y tanto PSOE como PP rechazaron la moción por 19 votos contra 3, avalando así la aplicación del artículo 155 antes de llegar al Senado. Ambos grupos recordaron que el gobierno de Puigdemont celebró un referéndum "ilegal" y está "destruyendo la convivencia" y "dañando gravemente" la economía de Cataluña y de España. El más duro fue Miguel Fidalgo, quien además de concejal del PP es el único senador vigués miembro de la Corporación, lo que le convierte en uno de los parlamentarios que votarán el artículo 155 en el pleno del Senado de mañana. Fidalgo se mostró muy orgulloso de poder votar en la Cámara alta e insistió en que las soluciones para Cataluña y para el resto de España "se tomarán entre todos, sean las que sean no de forma unilateral" y que Cataluña "es España y seguirá siendo". Por el PSOE no intervino el alcalde, que en ese momento tampoco estaba en la sesión. Le tocó a Font, quien dijo que se llama a referéndum "a cualquier cosa, cuando no fue legal sino un esperpento, un procedimiento de votación de alguien llevando las urnas desde su casa, esto es rechazable, se hacen leyes parciales e ilegales, el Parlamento de Cataluña incumple sus leyes. Se está destruyendo la conviviencia en Cataluña, con tensión social, dañando la economía catalana y la de todos los españoles", dijo para concluir que la única solución es regresar a la ley, "que es para todos". En Vigo, no hay duda sobre el camino a tomar en Cataluña.