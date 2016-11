El viernes llegará la lluvia que podría mejorar el nivel de los embalses

Por su parte, Zamáns está al 65,60% y Baiona al 50,54%.

La situación podría dar un vuelco en los próximos días ya que se espera que vuelva a haber precipitaciones, si bien, de momento es prematuro hablar de cantidad e intensidad.

Desde Meteogalicia, Juan Taboada, apuntó previsión de lluvia a partir del viernes. Hoy miércoles, se mantiene la influencia anticiclónica, el jueves, el anticiclón se empieza a debilitar y aumentará la nubosidad, aunque todavía no debería de llover. "La lluvia aparecerá el viernes, primero de forma intermitente y luego durante tres o cuatro días se pueden registrar lluvias", vaticinó este meteorólogo. En cualquier caso, está por ver todavía "la cantidad y la intensidad" de esas lluvias con lo que es difícil predecir si esas precipitaciones tendrán efecto positivo en los embalses. "Estamos ante un otoño muy seco. El verano también fue seco y se ha ido prolongando en otoño", continuó Taboada.

En septiembre, el clima se acomodó un poco más a la normalidad en cuanto a pluviosidad, pero el problema estuvo en que fueron episodios de lluvia un tanto torrencial. "Aunque la suma haya sido bastante normal, la calidad hidrológica no fue la adecuada", estimó.

Octubre fue bastante seco y noviembre dejó días de lluvia la semana pasada.

En general la segunda mitad del año está siendo bastante seca, pero "es difícil predecir" como será el último mes y medio en cuanto a pluviosidad. "Estamos en latitudes medias y en el histórico lo que vemos es que las previsiones estacionales no funcionan muy bien. Siempre puede haber efectos o causas que ahora mismo no vemos. Hay que ir semana a semana haciendo los balances", indicó.

Vigo, Porriño, Redondela, Moaña y Cangas, se surten de Eiras, mientras que Zamáns surte a parte de Vigo y Nigrán, además de Baiona, que dispone de una presa propia. n