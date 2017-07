El vial del Morrazo, con tres voladuras en verano

nnn La transformación del Corredor del Morrazo en la nueva autovía avanza en sus dos tramos en obras, de Rande a Domaio y de Domaio aMeira, en la fase más compleja. El vial estuvo ayer cerrado durante unas tres horas, de 10 a 13 horas, para proceder a realizar voladuras, operación que se prolongará durante varios días.

Según el calendario que maneja la Consellería de Infraestructuras habrá cortes de tráficos para nuevas voladuras durante los meses de julio y agosto, aunque el departamento de la Xunta destaca que se ha tratado de minimizar el impacto para evitar colapsos en los días de más afluencia hacia las playas.

En total, son tres cortes de menos de tres horas en dos meses, y siempre en días laborables y que no coincidan con un viernes, para minimizar afecciones.

Aunque no es definitivo, en principio la previsión es que la próxima explosión controlada será el martes 11 de julio, concentrada en la carretera en los ejes 17 y 18, con una previsión de corte de 10 a 13 horas.

Según los técnicos, será la mayor que se realizará en toda la actuación en marcha.

El siguiente está programado para el jueves 20 de julio, y en este caso se trata de una voladura del eje 18, y la previsión es la misma, entre las 10 y las 13 horas.

Finalmente, una semana después, el jueves 27 de julio, sería el tercer y último problema para la circulación.

El corte más importante será tras el verano, durante al menos siete meses, en el primer tramo, de Rande a Domaio, para ampliar el túnel y salvar en su totalidad el Castro de Montealegre, una actuación que no estaba inicialmente prevista. En ese tiempo, todo el tráfico, hasta 25.000 coches, irá por la carretera comarcal. n