Una vía verde entre Pontevedra y Vigo

nnn Las vías verdes son sederos preparados para caminantes y cicloturistas que aprovechan antiguos caminos y que gozan de gran éxito en lugares como el País Vasco, Cataluña o Extremadura, donde han supuesto un gran revulsivo turístico. Sin ir más lejos, en Portugal se encuentra la Ecopista Río Minho, muy utilizada por los gallegos, que aprovecha el antiguo ramal ferroviario que unía Valença a Monção. Incluso existe una red europea, la EuroVelo (de velo, bicicleta en francés). compuesta por 14 rutas de larga distancia que atraviesan el continente.

El sur de la provincia no quiere ser menos y por eso una iniciativa ciudadana propone utilizar los 32 kilómetros de la antigua vía del ferrocarril que unía Vigo con Pontevedra, en desuso con la Alta Velocidad, para poder disfrutar de su propia vía verde. Para conseguirlo, ayer, domingo, un centenar de personas protagonizaron una peculiar marcha, en bici y a pie, entre estas dos ciudades. En ella participaron las asociaciones Arousa en Bici, Pedaladas de Pontevedra, la Asociación Salinas de Ulló de Vilaboa, la Asociación de Veciños de Chapela y A Golpe de Pedal, de Vigo, aunque no faltaron aficionados de otras localidades.

El objetivo es que los distintos ayuntamientos por los que transcurre la vía tomen conciencia del potencial económico que tiene este tipo de turismo ecológico. “Es una iniciativa que tiene que ser global y esperamos que el alcalde de Vigo se implique”, señalaba José Manuel Suárez, presidente de A Golpe de Pedal. De momento, ya han obtenido el apoyo de los alcaldes de Vilaboa y Soutomaior, que ayer se reunían con los participantes durante un alto del camino, y despertó el interés del BNG de Redondela.

La marcha se iniciaba a las 9.30 horas en Pontevedra, con la salida de unos 50 ciclistas, la mitad de los cuales se quedarían en Arcade, donde se unieron nuevos corredores. Más tarde, pasaría por Redondela, mientras que desde Chapela salía la marcha a pie. Los primeros en alcanzar el punto de llegada, situado en la Porta do Sol, fue la pareja formada por Nuria Feijóo y Manolo Torres, presidente de Pedaladas. “La Vía Verde es esencial”, destacaban.

El presidente de Arousa en Bici, Emilio González, por su parte, explicaba su experiencia, ya que desde hace años funciona un carril bici entre Vilaxoán y Carril y recientemente fue aceptada por los alcaldes la iniciativa de crear la vía entre Vilagarcía y Portas. “No valen excusas como las cuestas o el mal tiempo. En Portugal se utilizó dinero europeo y en mi país se invierte mucho en infraestructuras y las vías verdes son una gran oportunidad para disfrutar del paisaje y favorecer a las poblaciones pequeñas con el turismo”, reclamaba Liz Brindley, inglesa residente desde hace 20 años en Baiona.

“La vía ya está. Solo hace falta adaptarla y configurar un tramo de carretera que bien podría utilizar el trazado del Camino de Santiago”, añadían los organizadores. Y es que la ruta realizada ayer, como destacaban, ofrece espectaculares vistas sobre la Ensenada de San Simón, la playa de Cesantes y supone también un recorrido histórico por la antigua Vía XIX Romana. n