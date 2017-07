Vía libre al desarrollo de los edificios del Campus Mar en la antigua ETEA

nnn La Xunta autorizó ayer la firma de dos convenios con el Consorcio de la Zona Franca y con la Universidad de Vigo para transformar los terrenos que ocupaba la ETEA, en Teis, en el Campus do Mar.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó que por el primer convenio se revierten dos parcelas (la 3A y 3B del área científico tecnológica) a la Zona Franca, que después las cederá a su vez a la institución académica, mientras que por el segundo convenio, con la Universidad de Vigo, financiará los estudios previos, los proyectos y la rehabilitación del edificio Faraday para convertirlo en la sede institucional del Campus do Mar.

Se trata de una partida de 5 millones de euros que servirá para convertir a Vigo en "referencia mundial" en las investigaciones relacionadas con el mar y para dar un "impulso" al barrio de Teis y a la ciudad. El presidente gallego se felicitó por el "desbloqueo" de este asunto que ya estaba listo "desde 2016" y que "distintos avatares locales" (no mencionó al alcalde) impedían su concreción, destacó.

De los 5 millones de euros que aporta la Xunta tres serán para la rehabilitación del edificio Faraday y otros dos para la realización de distintos proyectos entre la Xunta y la Universidad de Vigo.

Además, la Zona Franca destinará otros 3 millones de euros para la rehabilitación del edificio Siemens de la ETEA.

El acuerdo sobre la ETEA congtempla qeu la Xunta apruebe los proyectos sectoriales necesarios para desarrollar las actuaciones vinculadas al Campus do Mar, así como a ejecutar las obras de urbanización y garantizar los servicios urbanísticos para que pueda ser inaugurado. Por su parte, Zona Franca da po rregularizadas las obligaciones económicas asumidas por la Xunta en el convenio firmado en 2009. La primera de las parcelas será para la sede del Campsu do Mar, acelerador de empresas (Emprendemar) y centro de innovación gastronómico del Campus do Mar. La segunda parcela, bajo el liderazgo de la Universidad, albergará actividades relacionadas con tecnologías avanzadas, un elemento destacado en la estrategia de biotecnología de la Consellería de Hacienda.

La Administración gallega destinará este año 243.000 euros para iniciar la rehabilitación del edificio Faraday. Esta subvención será para el proyecto sectorial, el estudio geotécnico, el análisis estructural, el levantamiento de planimería y la redacción del proyecto básico y de ejecución. La Xunta también financia la redacción del pliego para rehabilitar el edificio.

La Universidad contratará los trabajos previos que consisten en recoger datos sobre el edificio, la residentdia del terreno, la estructura, entre otros. El Campus do Mar es un proyecto liderado por la Universidad de Vigo, en el que participan como promotores las tres universidades gallegas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Español de Oceanografía. n