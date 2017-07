Un verano lleno de cuentacuentos para los niños

Los más pequeños tienen mucho tiempo libre en verano y el Ayuntamiento de Vigo ha organizado un amplio programa, llamado "No verán 2017, un conto", en el que los niños y los cuentacuentos son los protagonistas.

Esta acción contó con la ayuda de jóvenes y expertos para animar y entretener a los más ociosos. Desde alumnos de interpretación, hasta profesionales como Raquel Queizás, encargada del espectáculo "Cocorocó" en el que se utilizan objetos, títeres, dibujos e interacción con el público a la vez que cuenta la historia de la gallina azul. Esta actividad se podrá ver en tres ocasiones, siendo la primera será este miércoles en la Praza das Teixugueiras en Navia a las 20.

Sin embargo, no habrá que esperar para poder ver estas actividades. Hoy mismo se abrirá un mes lleno de juegos en donde los niños podrán entrar en contacto con los libros y la lectura de una forma distinta y más divertida. Será en la Praza do Emigrante, en Travesas, donde dará lugar la actividad "O recendo dos contos" a las 20. Esta acción la realiza el alumnado del Centro de Interpretación de la Oralidad de Vigo. Los jóvenes narrarán cuentos de distintos tipos para un público familiar .

Sin embargo, también habrá novedades que harán del "contar un cuento" algo mucho más divertido para los pequeños. Por ejemplo, "A música da auga" llevada a cabo por el músico Servando Barreiro y el cuentacuentos Anxo Moure mezclan sus dos talentos para inculcar a los niños la defensa de la naturaleza y el valor del agua. La interpretación podrá verse este viernes en la alameda de Bouzas a las 20.

Vinculado a la música también encontramos "As Parábolas de Pakolas", un espectáculo que llega de la mano de Paco Cerdeira en el que interpreta en directo algunos de sus temas propios, con un estilo que gira en torno al rock. Para poder verlo se tendrá que esperar hasta el 24 de agosto, cuando actuará en Castrelos a la misma hora que los demás.