Valedora y Xunta discrepan sobre los casos de desahucios

La valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, indicó ayer que observa un aumento del número de denuncias de personas relativas al problema de desahucios, mientras que la conselleira de Vivenda, Ethel Vázquez, indicó que las estadísticas muestran un descenso de esos casos. Otero Parga y Vázquez hicieron estas observaciones al término de la firma de la renovación de un convenio entre ambas instituciones públicas para intercambiar información sobre los afectados.

La primera indicó que "desde 2015 hasta lo que llevamos de 2016 se observa un incremento del numero de quejas por falta de pago de rentas y no solo por ejecución hipotecaria". Dijo ser "enemiga" de dar datos, porque "son engañosos", pero afirmó que hay "una treintena de casos" registrados en año y medio, desde principios de 2015 hasta ahora, y subrayó que hay una "tendencia al incremento", en especial de los casos de falta de pago de las rentas.

"No podemos decir que haya más -quejas- por rentas que por desahucios por cuestión de ejecución hipotecaria", señaló, aunque precisó que las que recibe últimamente son más relacionadas con los alquileres. Otero Parga destacó que el convenio firmado con la Consellería de Vivenda pretende establecer una mejor "colaboración para intentar solucionar los casos de desahucios".

Destacó que el convenio prevé una "ampliación de la protección, no solo de las ejecuciones sino por desahucios por falta de pago" del alquiler, y mejoras en el "seguimiento de los casos" de los afectados. "Es fundamental seguir el caso" de las familias o personas con "riesgo de exclusión social" para que realmente las administraciones públicas puedan facilitarles soluciones y ayudas, dijo Otero Parga, que es catedrática de Filosofía y Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela.

La conselleira Vázquez afirmó que "en Galicia los desahucios bajan", según el Instituto Nacional de Estadística. Vázquez aseguró que los datos muestran una "bajada del 40% en el segundo trimestre" de este año, hasta el punto de que "baja más que la media del resto de España", lo que "confirma que Galicia es una de las comunidades con menos desahucios por ejecución hipotecaria", comentó.

doce programas de ayuda

Dijo que se compromete con el nuevo acuerdo a "examinar esos casos de forma inmediata" y a "contactar con las familias para ofrecer medidas y soluciones adaptadas a las necesidades de cada una". En ese sentido, subrayó que la Xunta tiene "doce programas" de ayuda que incluyen convenios con entidades financieras y municipios para facilitar viviendas.

Apuntó que la Xunta aspira a firmar convenios con las principales ciudades, que es donde registran hay el mayor problema de desahucios, y animó a A Coruña, Ferrol y Vigo a seguir los pasos del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que ha mostrado su "voluntad de adherirse" a las iniciativas del Gobierno autonómico. n