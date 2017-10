Esta medida supone que la autorización de que disponía la empresa queda suspendida, y que ésta tiene 48 horas para cesar su actividad, que ha contado con el rechazo activo de los vecinos de la zona, que llevaron a cabo diversos actos de protesta por los ruidos y molestias ocasionados.



"Si en 48 horas constatamos que hay un incumplimiento, precintaremos la parcela y cortaremos el suministro de electricidad, agua y otros", ha aseverado el regidor, quien ha explicado que esta medida no se adoptó antes porque hubo que respetar los plazos que marca la ley.



Según Caballero, la asociación de vecinos conocía esta circunstancia, pese a lo cual siguió convocando protestas por la actividad de esta empresa. Así, el alcalde ha señalado que, aunque algunos se manifestaron en su legítimo derecho, otros, como esta entidad vecinal "hacían política".



El alcalde ha acusado a la asociación de vecinos de Teis de querer precipitar la suspensión de actividad sin garantías legales, lo que hubiera supuesto una irregularidad que habría retrasado la clausura de la parcela. "Eso es lo que quería la asociación de vecinos, que no se cerrase, por eso urgían que no siguiéramos los trámites", ha sentenciado.