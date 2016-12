“Las universidades nos unimos para promover la docencia en inglés, era una necesidad”

La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Vigo forma parte de un grupo de trabajo de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) que elaboró un documento marco sobre la política lingüística que debería seguir el sistema universitario español para lograr su internacionalización. El documento, aprobado por unanimidad, se presentará a los rectores y al Ministerio de Educación. Hasta ahora, cada universidad seguía su propio camino. Es también una prioridad para el Ministerio de Educación, que incluyó en sus líneas estratégicas 2015-2020 la docencia en lenguas extranjeras, sobre todo en inglés, en el grado y el máster, y lograr una mayor competencia lingüística entre docentes, personal y cargos académicos. La Universidad de Vigo dio pasos en este sentido con un plan de internacionalización, en vigor desde 2013, y cuenta con un sistema propio de acreditación de profesorado para la docencia en inglés, con una alta participación y con varias escuelas y facultades que ofertan materias en este idioma. Otras universidades también desarrollaron protocolos de acreditación y hay comunidades autónomas que regularon el nivel de competencia lingüística que deben tener los estudiantes al finalizar los estudios, como Cataluña con un B2 y Andalucía un B1.

¿De qué trata la iniciativa?

El documento recoge medidas para el profesorado, el alumnado y el personal de administración y servicios en lo que se refiere a la formación que deben recibir para ser competentes en lenguas extranjeras de acuerdo con sus necesidades, o a los incentivos que deberían recibir esos colectivos. Se trata de tener unas líneas de trabajo comunes a nivel estatal para, respetando la autonomía universitaria, acreditar los idiomas, definir la formación que se necesita (para dar clase se necesita algo más que saber inglés) y promover incentivos para que todos se impliquen.

¿Cuál era la situación?

Depende de la universidad. Algunas están muy avanzadas y tienen planes de política lingüística activos, aunque probablemente sin los incentivos deseables, y otras todavía están empezando. No te puedes poner a dar clase en inglés sin tener unas medidas de apoyo o sin un control.

¿Se hace para atraer alumnos extranjeros o porque hay que saber más inglés?

Por muchos motivos. Uno es atraer alumnos internacionales porque no todos tienen el nivel de español necesario para cursar estudios en español. No hace falta que toda una titulación se imparta en ingles, puede ser un cuatrimestre. Además de esto, en las universidades se habla mucho de la ‘internacionalización en casa’: se trata de que los alumnos locales que no pueden estudiar fuera tengan esta experiencia de estudiar en otros idiomas para lograr un acceso al mundo laboral más favorable, para poder proseguir estudios en el futuro en esa lengua extranjera o para compartir aulas con estudiantes extranjeros. También mejora las posiciones en los ránking de las universidades, porque la internacionalización puntúa mucho. Hay muchos motivos, pero creo que es más por los estudiante locales y por la internacionalización en casa que por los extranjeros.

¿Los colegios van por delante?

En la enseñanza no universitaria, en Primaria y Secundaria, hay iniciativas desde las autoridades académicas y las instituciones en distintas comunidades autónomas con unos protocolos claros. En las universidades faltaba una estrategia común, cada universidad actuó por iniciativa propia.

¿Cuándo veremos el cambio?

Va muy rápido, hay muchas universidades españolas implicadas y es una necesidad. En Europa empezaron antes y avanzaron mucho en la última década. Nosotros empezamos hace poco, pero ya se hicieron muchas cosas.



Los estudiantes respaldaron la nueva norma de permanencia

El Consello de Goberno de la Universidad de Vigo acaba de dar luz verde por unanimidad a la Normativa de permanencia y progreso en las titulaciones oficiales de grado y de máster. Es la norma que regula el tiempo que pueden estar los alumnos en la Universidad y cómo progresan, y responde a una exigencia de la Ley de Universidades.

La nueva norma sustituirá a la de 2013, que fue la primera de la era Bolonia y que había provocado algunas quejas por parte de los estudiantes. Entonces se abrió una negociación y, mientras, se dictó una instrucción para que los alumnos pudieran seguir siempre que justificasen porqué no podían cumplir los requisitos. La norma es fruto del consenso con los representantes de los alumnos de los tres campus y con otros colectivos. Ahora está a la espera del informe preceptivo y no vinculante del Consejo de Universidades, a continuación irá al Consello Galego de Universidades y finalmente será aprobada por el Consello Social de la Universidad para que pueda entrar en vigor el próximo curso. La vicerrectora destaca que los representantes estudiantiles “fueron muy responsables” y que aunque sus peticiones eran mayores entendieron que “había que hacer algo que fuera sensato”. En la Universidad de Vigo, el progreso del alumno dependerá de su propio rendimiento. En función de los créditos superados se podrán matricular de más o menos créditos al año siguiente. La permanencia no se mide en años sino en número de convocatorias para examinarse.