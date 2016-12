“La universidad no tiene sentido si no está internacionalizada, es algo que ya nadie duda”

¿Qué respuesta ha tenido?

La idea era coordinar todos los esfuerzos que se están haciendo para implantar planes de estudio en otras lenguas, fundamentalmente en inglés, y las relaciones de los centros y titulaciones para captar nuevos socios internacionales, aumentar el número de estudiantes internacionales y de alumnos nuestros que van fuera. Para ser la primera convocatoria del plan estamos muy orgullosos porque se presentaron 15 titulaciones de 8 centros. Diez solicitudes proponen impartir al menos un cuatrimestre en inglés y otras más ambiciosas toda la titulación. Para eso tienen que tener profesorado acreditado para impartir docencia en inglés y la Universidad de Vigo es pionera en España (hay más de cien acreditados). Lo tomamos muy en serio, es una barrera de entrada. Ahora estamos evaluando los planes para ver que recursos van a necesitar. Es una masa crítica inicial importante y esperamos que en futuras ediciones se vayan sumando otros.



¿Qué ofrecen a los centros?

Soporte para implementar esos planes, apoyo de personal para ayudar en tareas como traducir materiales, becarios para atender a estudiantes extranjeros, estancias al profesorado para capacitarse, abrir nuevas relaciones con otras universidades, formación al profesorado, horas de docencia para duplicar grupos e impartir docencia en inglés. Somos de las pocas universidades españolas que seguimos este modelo.

¿Promueven los dobles títulos?

Actualmente ya tenemos alguno: en Económicas de Ourense con una universidad alemana, y en Turismo, en el grado de Comercio en Vigo hay dos, uno con una universidad francesa y otro con una universidad alemana. En Teleco e Industriales están trabajando para definir dobles titulaciones, aunque es más complicado porque la ingeniería tiene una acreditación profesional y es más difícil. La idea es facilitar que los estudiantes de la Universidad de Vigo puedan acreditarse en otros países a través de una doble titulación.

¿Cuál es el fin último?

Nuestra prioridad absoluta son los estudiantes. Que todos tengan la capacidad de ir a estudiar fuera o que tengan alumnos extranjeros en clase para tener esa multiculturalidad en las aulas es lo que nos mueve. La Universidad no tiene sentido si no está internacionalizada. Hace muchos años se dudaba si la universidad tenía que informatizarse o si sería bueno que los alumnos tuviesen prácticas. Hoy son cosas que nadie duda. Empieza a ser algo ineludible que la Universidad tenga un carácter internacional, las que no lo tengan van a desaparecer. Queremos posicionarnos ahí, que los alumnos vivan esa filosofía de aldea global y que se cumpla el dicho “no te contentes con pasar por la Universidad, consigue que la Universidad pase por ti”.

A la hora de irse de intercambio, ¿por qué los alumnos prefieren quedarse en Europa?

Puede ser por una razón tanto económica como de cercanía cultural. Parecería más lógico querer ir a Iberoamérica por una cuestión cultural y de hecho tenemos también mucha movilidad con esos países, pero hay mayor financiación por parte de la Unión Europea. Y en los países mas atractivos de Europa el soporte de sus gobiernos a la educación es muy fuerte. Como somos ciudadanos europeos estamos en las mismas condiciones que los estudiantes locales. Tienen precios muy competitivos. Hoy en día si una familia quiere enviar a su hijo a estudiar una carrera, si lo admiten en Eindhoven (Holanda) le va a salir mas barato que mandarlo a Madrid o Barcelona. La única barrera sería el inglés.

Fuera de Europa, ¿cuáles son las preferencias?

Latinoamérica es después de Europa el primer destino, en concreto Argentina y Brasil, después Estados Unidos y a mayor distancia China y otros países.

¿Qué países o continentes muestran más interés en nosotros?

Europa lo consideramos un destino local, no sería justo compararlo con otros destinos. Fuera de eso, Latinoamérica tiene interés por Vigo y Galicia por la cercanía cultural y por estar junto a Portugal, y luego en Estados Unidos nos ven como una especie de Latinoamérica para principiantes, a poca distancia de las capitales europeas, al lado de Portugal y con relaciones con Latinoamérica.

Se habían recortado las ayudas a los erasmus hace unos años. ¿Cómo está el tema ahora?

Se habían recortado con el ministro Wert pero tuvo que dar marcha atrás por el revuelo que se armó con el curso empezado y alumnos en el extranjero que contaban con esos fondos. Se recondujo al modelo anterior del gobierno Zapatero. Hay una limitación de financiación de hasta cinco meses que intentamos suplir en la Universidad de Vigo con el apoyo de la Diputación de Pontevedra para estudiantes de Pontevedra y de la Diputación de Ourense para alumnos de allí, y el apoyo de empresas privadas como el Centro Comercial Gran Vía en años anteriores.

Los mayores de la Universidad también quieren ir de erasmus.

Tenemos un proyecto para definir los contenidos mínimos de un programa erasmus para los mayores a nivel europeo con varias universidades. Será el primer paso para que puedan participar activamente. En julio de 2017 celebraremos una semana internacional del programa de mayores con más de 50 universidades y también se hablará de esto.