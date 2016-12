La unidad de ortogeriatría ve 450 fracturas de cadera al año

La apertura del Hospital Álvaro Cunqueiro trajo consigo múltiples novedades para la sanidad viguesa y una de ellas tiene que ver con la atención a las personas mayores de 65 años, más concretamente con las que sufren una fractura de cadera. Para ellos se creó una Unidad de Ortogeriatría, que a diferencia de otros hospitales gallegos está coordinada por una geriatra a tiempo completo, la doctora Marta López, y que atiende unas 450 fracturas de cadera por fragilidad. La geriatra trabaja codo con codo con los traumatólogos del Complejo Hospitalario de Vigo, con los rehabilitadores que se encargan de la recuperación funcional, con los trabajadores sociales para los pacientes que tengan dificultades en casa, así como el personal de enfermería y los anestesistas. La unidad dispone de unas camas en el Meixoeiro para los que no se recuperen en una semana y puedan terminar su rehabilitación.

“Son pacientes muy complejos, añosos y con múltiples patologías. Normalmente una fractura de cadera los descompensa clínicamente. La idea es que estén aquí. Tan pronto como ingresan los valoro para ver el tratamiento e intento que estén lo mejor posible con vistas a una intervención quirúrgica. Lo deseable es que si el paciente está estable se opere antes de las 48 horas”, explica la geriatra. Si no se opera de forma urgente dentro de esas 48 horas puede haber muchas complicaciones asociadas, como pérdida de masa muscular, retenciones de orina, estreñimiento pertinaz, dificultades respiratorias, úlceras por presión, entre otras. Además, si pasa ese límite de tiempo, el paciente entra la cirugía programada y debe ir primero al anestesista y estar en condiciones de superar el preoperatorio.

Antes de que existiese la Unidad de Ortogeriatría, los pacientes esperaban más tiempo para operarse. Otra de las ventajas importantes es que se reduce su estancia media en el hospital.

Lo ideal es que el paciente se pueda ir en tres o cuatro días a casa caminando o con andador. Si es un paciente más complejo y le cuesta caminar normal ente recibe los cuidados de un fisioterapeuta, y si no está en condiciones de ir a casa en una situación funcional aceptable van al Meixoeiro.

En otros hospitales gallegos donde funcionan unidades similares, como Santiago, Ourense y Lugo, la unidad está a cargo de un internista y no de un geriatra, como sucede en Vigo, lo que se considera como una ventaja.