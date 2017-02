"La única preocupación es la puntería"

El Celta vive un presente continuo de partidos tras partidos sin apenas pausa. De ahí que las tendencias pasen de meses a semanas y que la premura por lo inmediato deba de mezclarse con un análisis más global. Y eso intentó hacer ayer Eduardo Berizzo, técnico celeste, en la previa de la visita liguera a Balaídos de Osasuna.

En cuanto a lo inmediato, el argentino consideró que "Osasuna es un rival que ha reaccionado, ha encontrado mayor solidez de la que tenía. Ha hecho muy buenos partidos en el último tramo: contra el Madrid, el Valencia… Un rival incómodo con futbolistas de oficio que nos va a exigir un ejercicio de ataque continuo, ajustado, imaginativo. Y no exponernos a la peligrosidad de una contra en la que usa a un hombre muy peligroso como León".

Más tiempo le llevó reflezionar sobre el estado del equipo tras encajar tres derrotas consecutivas, una en cada una de las competiciones que disputa o ha disputado. Lo primero fue buscar la reacción desde el ataque y el gol: "Buscaremos mejores posibilidades de ataque de las ofrecidas. Debemos ajustar nuestro ataque, tener no sé si más ocasiones, pero más claras tal vez. Y en las que tengamos, afinar bien la puntería". Porque ésa es la única "preocupación" que admite en el vestuario: "Las ocasiones de gol que creamos son suficientes para ganar. Hay que serenarnos en el momento clave, que es la ejecución".

Más allá de este hecho puntual, Berizzo asegura ver bien al equipo en cuanto a juego. "La clave está en saber reconocer lo que sucede dentro de los partidos. Jugamos un mal partido en Vitoria. Lo demás ha sido bueno. Lo del Calderón e incluso lo del Shakhtar", dijo. De esta último choque, abundó en que "sujetamos a uno de los mejores ataques del mundo. Un equipo capaz de poner en tu área en una carrera cinco futbolistas con una peligrosidad máxima". Y en la faceta ofensiva, resaltó que "en un partido de Liga Europa no hay 50 oportunidades de gol. Hay tres. Existieron y no las pudimos meter. Y cometimos la torpeza o el error del contraataque tras una acción a balón parado".

De todo lo apuntado, el técnico celeste saca como conclusión que ante todo, mucha calma: "Uno estaría preocupado y afectado si los trámites hubiesen sido totalmente adversos y nos hubiésemos apartado de nuestra manera de jugar. Como eso no sucede prolongadamente y no es un síntoma, sino que son errores detectables y corregibles, creo que podemos mirar hacia el futuro con deseo. Nadie quiere perder y venimos de tres derrotas. Pero el equipo siempre tiene una capacidad de reacción admirable".n