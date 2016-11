El pleno de la Corporación municipal de Vigo aprobó por unanimidad una moción de defendida por el concejal socialista David Regades que insta al Gobierno, a la Xunta y a la concesionaria a convertir en urbano el último tramo de la Autopista AP-9 desde el nudo de la Avenida de Buenos Aires y Alfonso XIII.

Regades explicó que es una necesidad real de la ciudad y una antigua reivindicación de vecinos y empresarios, trabajadores, transportistas que sea un tramo "permeable, gratuito y abierto a todos los ciudadanos" y subrayó que aguarda que el nuevo Gobierno "sea capaz de llevarlo a cabo". En este sentido, recordó que aunque hubo un acuerdo político y tanto los gobiernos de España y de la Xunta dijeron que lo iban a estudiar, lo cierto es que "aún no se han llevado a cabo por lo que pedimos actuaciones reales". No es posible que sigamos sin tener esta autopista integrada y que los transportistas circulen con sus camiones por el centro urbano de Vigo porque este tramo no esté incorporado en el viario municipal.

Por su parte, el portavoz de Marea, Rubén Pérez mostró su respaldo a la moción y pidió la creación de una comisión de seguimiento de acuerdos plenarios "porque sabemos como rematan los acuerdos de este pleno". En este sentido recordó que el Parlamento de Galicia había aprobado por unanimidad reclamar el rescate de la autopista y la mesa del Congreso frenó la iniciativa. Indicó también que los grupos municipales se habían pronunciado sobre esta cuestión, por lo que hubo oportunidades históricas de hacerlo y acuerdos plenarios que iban en esa línea. "Ahora lo que pedimos son plazos, presupuesto y compromiso del Concello respecto al planeamiento urbanistico, de la Xunta para reclamar la transferencia de la AP-9 y de Fomento que sería quien tiene que pagar esa obra", precisó. Recordó también que Feijóo durante la campaña en Vigo se comprometió ha hacerlo urbano y liberalizarlo de peaje. Por tanto, al pleno "solo le resta aprobar y exigir que en los próximos presupuestos se consigne partida presupuestaria para un estudio técnico y que se evalúe las consecuencias que supondría modificar la concesión administrativa", dijo.

Además, indicó que sería bueno que se hicieran coincidir esos cambios con las obras de ampliación del puente de Rande.

Por parte del PP, Chema Figueroa, recalcó que la integración del último tramo de autopista debería ir acompañada por otras actuaciones urbanísticas y viarias que se contemplaban en el Plan General como el túnel de Julián Estevez y su conexión con la ETEA y el puerto de Vigo y reclamó más responsabilidad al gobierno local en estas iniciativas.

Descartan la comisión de investigación del Auditorio "que funciona muy bien"

El pleno desestimó también con los votos del PSOE una moción defendida por el portavoz de Marea, Rubén Perez, con el respaldo del PP, que solicitaba la creación de una comisión de investigación sobre el Auditorio de Beiramar. Pérez, argumentó que no es la primera vez que la concesionaria amenaza al Concello con lo de que "aquí se tira de calculadora o tiramos de la manta" y cuestionó que sea el unico sitio de Vigo que puede albergar la ubicación del aula de la UNED a cambio de un alquiler de 800.000 euros . Criticó además, el medio millón de euros que percibe la empresa privada que gestiona la programación cultural y juvenil del Auditorio ya que "hay más cultura más allá de la Coral Casablanca y de las rondallas", replicó.

Desde el PP, Teresa Egerique indicó que el Auditorio "es un saco sin fondo" y recordó que ya se hizo una comisión de investigación a petición del Partido Popular a la que el PSOE declinó comparecer " con unas conclusiones y apostó por un verdadero plan de acciones e ideas para este auditorio "que no es ni un pazo ni tiene congresos" mientras que no se sabe a que se dedica la Vigo Convention Bureau. A su juicio, el aula de la UNED presenta deficiencias denunciadas ya por los alumnos por lo que dio el apoyo a la moción de Marea.

CORINA PORRO

El texto fue rechazado con los votos negativos del gobierno local, cuyo portavoz, Carlos López Font, solicitó que el mismo fuese retirado por su "falta de rigor" y por no defender "los intereses de los ciudadanos". Font negó los datos de la Marea respecto al coste final de la obra que cifró en 85 millones y no 150 millones y apuntó -como haría después con el asunto del botellón- a Corina Porro como la "protagonista negativa" del Auditorio frente a un Caballero que "hizo que saliera adelante". Concluyó que la comisión es innecesaria porque "está todo legal en las actas de la junta de gobierno y no hay nada que investigar" y replicó que el Auditorio "funciona muy bien" y cuenta con una "programación variada". n