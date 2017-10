El turismo sigue fuerte en pleno puente del Pilar

nnn Octubre mantiene el nivel alto de un año de récord y el puente del Pilar no ha sido la excepción con una ocupación que podría rondar el 80 por ciento gracias al buen tiempo y la coincidencia del festivo en jueves. Los hoteles y toda la ciudad han pasado el mejor verano de la historia y la temporada continúa extendiéndose. Según los datos de Ahosvi, la asociación hotelera viguesa, durante las jornadas del 12, 13 y 14 superarán el 80 por ciento de ocupación. "Pues sí, es un éxito, estamos gratamente sorprendidos", aseguraba Jaime Pereira, presidente de Ahosvi. La explicación del lleno fuera de los meses habituales estaría en que este año coinciden varios factores, destacando entre ellos la climatología favorable. Además, hay parte que viene llega atraída por la feria del marisco del Grove que se celebra en estos días. Incluso la cuestión catalana afecta por visitantes que decidieron cambiar de ruta ante la situación en el Nordeste.

En cuanto al tipo de turista, en los individuales en su mayoría llega del área de Galicia, de Asturias y Castilla y León, en tanto que en grupos hay de todas partes.

Pereira señala que octubre es todavía de turismo de empresa, "se mantiene bien", y que luego llegará el puente de la Constitución, "que es más una incógnita". El presidente de Ahosvi indicó que después se acaba el trabajo "hasta febrero y llegamos a los meses negros, que es lo habitual todos los años y no hay más que hacer". No obstante, reconoce Jaime Pereira que si la economía sigue bien, "quizá no sean tan malos".

Por su parte, Renfe incrementará el número de plazas en los trenes que cubren el trayecto entre Madrid y Galicia hasta el próximo domingo con motivo de la festividad del 12 de octubre y el puente del Pilar. Así, los servicios Alvia hasta A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Monforte de Lemos, Pontevedra, Vigo y Ourense verán incrementada su oferta diaria con más de mil plazas adicionales, concreta el Ministerio de Fomento en un comunicado. n