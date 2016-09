El tren que descarriló el pasado viernes en O Porriño circulaba a 118 kilómetros por hora en una vía secundaria por la que estaba limitado ir a 30 kilómetros por hora, según confirmaron técnicos presentes en el acto celebrado ayer en sede judicial.

Así se desprende del análisis de una caja negra del convoy cuyos resultados fueron aportados por técnicos en el Juzgado de O Porriño, que investiga las causas del accidente en el que murieron cuatro personas y resultaron heridas otro medio centenar.

Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indicaron que el maquinista, de nacionalidad portuguesa, que figura entre los fallecidos, "recibió y cursó recibo de haber recibido (pulsando un botón) dos avisos L1, que significan necesidad de moderar la velocidad".

Peritos designados por la Xunta, la firma de gestión ferroviaria ADIF, y las empresas Renfe y Comboios de Portugal, que operaban la línea entre Vigo y Oporto, acudieron al Juzgado para explicar los datos recogidos de los análisis de una de las dos cajas, así como técnicos de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios, dependiente del Ministerio de Fomento.

cajas negras

El perito designado por la Xunta Juan Carlos Carballeira hizo hincapié en que de las cajas negras del tren Celta siniestrado el viernes, una instalada por Renfe y otra por Comboios de Portugal, se han podido extraer "datos relevantes".

Estas registran las velocidades del convoy, las distancias y las señales, así como las comunicaciones a través del tren tierra con el puesto de mando de Ourense.

Fuentes técnicas precisaron que del volcado no se infiere que hubiera fallo técnico ni de señalización.

El tren Celta, que realiza el recorrido Vigo-Oporto, descarriló en las inmediaciones de la estación de O Porriño en un tramo recto, y en su recorrido se llevó por delante varios postes hasta acabar impactando contra la base de una torre de electricidad.

Fallecieron al instante el maquinista, de nacionalidad portuguesa, el interventor y un maquinista en prácticas, ambos gallegos, y un turista estadounidense, y resultaron heridos 27 españoles, 8 estadounidenses, 3 portugueses, 3 alemanes, 2 brasileños, 2 uruguayos, 2 argentinos, 1 chileno y 1 filipino.

Así as cosas, los técnicos creen, por la información conocida ayer, que "en un principio" la señalización y resto de elementos que regulan la circulación funcionaron de forma correcta ese día, de modo que la del maquinista sería la única infracción, al no disminuir la velocidad.

Con todo, las fuentes consultadas por Europa Press apelaron a la cautela porque aún quedan datos por analizar y hay que estudiar todos los aspectos con detenimiento.

Por otro lado, el vicecónsul de Portugal en Galicia, Manuel Silva, acudió ayer al Juzgado de O Porriño para completar el trámite de identificación oficial del maquinista, imprescindible para su repatriación, ya que la huella indubitada enviada inicialmente por las autoridades lusas no era válida. De esta forma el cadáver del maquinista podría ser repatriado en los próximos días a Portugal. n