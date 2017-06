As Travesas ofrece creaciones culinarias en 18 locales

Arepa gallega, Tosta de Crocodilo, Flor de Pisto, Tulipa do Atlántico, Siete rosas Blancas y Huevas do Morrazo son algunas de las delicatessen que a partir de hoy y hasta el domingo 18, se podrán degustar en 18 establecimientos del entorno de Praza de América por un 1,8 euros más el coste de una bebida. Así, el Centro Comercial Aberto de As Travesas organiza la tercera Ruta de Pinchos, que ayer se presentó en la calle González Sierra con la asistencia del alcalde Abel Caballero. La principal novedad de esta edición es la oferta de una receta para vegetarianos y consumidores con intolerancias alimenticias, la Fusión Vegana, a base de una pizza de grelos con verduras escalibadas, algas y salsa rumanesca.

Los establecimientos participantes en la ruta están identificados con cartelería. Además en cada compra que se realice en los establecimientos asociados al Centro Comercial Aberto de As Travesas se hará entrega de un tríptico con un bono pincho, que facilitará al usuario poder ir a tres establecimientos distintos para probar las recetas por 1 euro cada una. Una vez cubierto el tríptico con los tres sellos puede depositarse en una de urnas que hay en los locales y participar en el sorteo de una noche para dos personas en el hotel Talaso Atlántico. “El objetivo de esta iniciativa es atraer a más visitantes al barrio y reforzar el comercio y la hostelería de la zona”, señaló la gerente del Centro Comercial de As Travesas, Charo Sánchez.

El cuidado en la presentación y la apuesta por recetas innovadoras, junto a la exaltación de la gastronomía gallega logró pequeñas delicias culinarias, jugando con distintos sabores en Bar Batoque, Quesum, Fonseca, tortillería Papas, Bugus cervecería, Mingo´s, cervecería Rey, Ms Milanos, Porta do Atlántico, Siete rosas blancas, El Rincón del Pulpo, Trikete & Triketados, la tapería Lucerna, la tapería Caviar, el bar 3 de bastos, Como en casa, Sobran os Motivos y Miñoca Café. Todos los locales participantes están repartidos desde Xavier Macías, en la Avenida de Hispanidade y en Eugenio Kraff, una trasversal Avenida da Florida.n