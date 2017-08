Trasladan a un menor de Cíes a Ourense en un helicóptero

Un menor fue trasladado ayer en helicóptero desde las Islas Cíes al Complejo Hospitalario de Ourense.

Según el 061, los servicios de emergencia recibieron la llamada desde las Cíes a las 15 horas y según les informaron era necesaria la actuación para trasladar a un menor de edad. Así que acudió el helicóptero del 061 con base en Ourense y trasladó a la persona al CHUO.

Los bañistas que estaban en Cíes a esa hora se vieron sorprendidos por la llegada del helicóptero medicalizado, que recogió a la persona que estaba afectada.

Herido en O Porriño

Por otro lado, otro ciclista resultó herido durante la mañana de ayer, en esta ocasión en O Porriño. El deportista sufrió una caída al lado del cuartel de la Guardia Civil.

Fue un particular el que dio cuenta de la situación al 112 Galicia a las 10:25 horas de ayer. Acto seguido, desde la central de emergencias del 112 se alertó al 061-Urxencias Sanitarias, a los Bombeiros do Baixo Miño, a Protección Civil y a la Policía Local.

Además, un incendio calcinó por completo ayer por la tarde un vehículo, en Caldas de Reis. Los hechos se registraron en la calle Charnadela, en la carretera que va a Vilagarcía. Fue una persona particular la que alertó al 112 Galicia a las 17:35 horas de la tarde.