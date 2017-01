El tráfico sigue creciendo en la AP-9

nnn Pese a la coincidencia de obras en ambos lados de la Ría (en la autopista y en la construcción de la autovía del Morrazo), la circulación no ha dejado de crecer sino al contrario y con cifras provisionales (falta por contabilizar diciembre, y el impacto de la clausura del Corredor), el incremento neto se ha situado en 1.600 coches más al día en el puente de Rande, unos 600.000 más que en 2015 hasta alcanzar unos 56.600 de intensidad media diaria, recuperando así el nivel de 2011. Supondrá también el cuarto año consecutivo de crecimiento y rozar los 20,4 millones de vehículos de movimiento anual.

El récord absoluto está fijado en 2007 -no por casualidad el último del período alcista de la economía- cuando en el tramo Vigo-Morrazo pasaron a diario 60.831 vehículos. Ese mismo año en agosto saltaron todas las alarmas alcanzarse los 71.590 coches al día, saturando el tramo.

También ha ocurrido en los últimos meses por las obras: cualquier accidente en el viaducto, la mayoría colisiones sin víctimas, ha provocado retenciones que han llegado al centro urbano, obligando en varias ocasiones a cerrar los accesos desde Vigo hacia la autopista.

En paralelo, está abierto de nuevo el antiguo debate sobre la transformación en plenamente urbano del último tramo de la autopista, desde Teis hasta el centro. El Concello de Vigo ya se posicionó por unanimidad en este sentido, y el presidente de la Xunta, por su parte, se comprometió a alcanzar algún acuerdo con Audasa que permitiría construir un nudo completo en la calle Buenos Aires. La fórmula planteada pasaría por un compromiso económico, aunque hasta el momento no se especificó cómo. n