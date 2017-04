Tráfico activa las cinco cámaras de control de uso de cinturón en Vigo

La Dirección General de Tráfico puso ayer en funcionamiento las cámaras que controlan de modo automatizado el uso del cinturón de seguridad por parte de los conductores, cinco en el área de Vigo. Los dispositivos fueron colocados el pasado año en las vías de comunicación a Porriño y Redondela, y su instalación responde en primer lugar a la alta accidentalidad y después a los niveles de ocupación, según informó ayer el Ministerio de Interior.

A partir de ahora y durante dos meses, los conductores que circulen sin cinturón de seguridad por los kilómetros 4,35 y 8,20 de la N-552 (Vigo-Redondela), 0 de la N-556 (Avenida del Aeropuerto), 12,80 de la VG-20 (segundo cinturón) y 2,94 de la A-55 (a la altura del seminario) serán advertidos por carta de su infracción. Hasta junio, Tráfico simplemente informará a los conductores como medida de concienciación, si bien a partir de ese mes, comenzarán a enviarse los correspondientes boletines de denuncia, que suponen una sanción de 200 euros y la retirada de tres puntos del carné.

En total, en todo el territorio nacional se activaron 225 cámaras, el 60% instaladas en carreteras convencionales. El propio director general de Tráfico, Gregorio Serrano, declaraba ayer en Madrid que “hemos decidido no sancionar, sino empezar por concienciar ya que no es intención de la DGT recaudar si no salvar vidas. La idea es que los ciudadanos conozcan que ya disponemos de estos instrumentos que captan de forma automatizada la imagen y que conozcan donde están ubicadas, ya que su localización está publicada en la web de la DGT, con el objetivo de que todos los ocupantes del vehículo lleven puesto el cinturón de seguridad”.

Los últimos datos de Seguridad Vial reflejan que el 22% de los fallecidos en carretera no llevaban puesto el cinturón de seguridad, un dato que ha llevado a Tráfico a implementar el control sobre esta medida.

Las cámaras comenzaron a instalarse en la red de carreteras en diciembre de 2015. Son dispositivos muy parecidos a los radares que, al captar, una media de cincuenta imágenes por segundo pueden detectar no sólo si el conductor y los ocupantes llevan puesto correctamente el cinturón de seguridad sino también si están utilizando el teléfono móvil, otra de las infracciones detectadas al volante en los últimos años.