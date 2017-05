“Trabajamos con drones para llevar unidades de telemedicina a zonas rurales de México”

¿Cuando empezó el despegue de las nuevas tecnologías asociadas a la sanidad y cómo se pueden impulsar?

Esto ha ido en paralelo a la implementación de otras tecnologías en la vida diaria que nos han cambiado la vida. Yo soy cirujano digestivo. Una de mis frustraciones es que pasé gran parte de mi vida estudiando, preparándome para hacer lo que hago, unos 15 años mínimo, y puedo estar todo el día en la sala de operaciones y hacer a lo mucho cinco cirugías, el doble si mis jefes me lo exigen, pero mi impacto en la sociedad no va a ser mayor. Es muy poco para todos esos años de educación. Esto me llevó a tratar de implementar tecnologías de información y de comunicación para poder escalar nuestra presencia como médicos en la comunidad. Una compañía como Google o Facebook que un día quiere cambiar el color de su logotipo llega a miles de millones de personas, yo en mi consulta puedo ver como máximo 30 pacientes al día. Las nuevas tecnologías me pueden ayudar a cambiar eso.



¿Las nuevas tecnologías se usan más para la prevención o para el diagnóstico y tratamiento?

Por lo general se están enfocando a tratar de optimizar las condiciones de pacientes con enfermedades crónicas, más que a prevención. Quizá son las que tienen más oportunidades de generar un valor económico. Sin embargo, la mejor propuesta de valor sería cuando se implementaran en prevención más que nada, pero como no tiene resultados inmediatos que uno pueda ver no se invierte tiempo y dinero. Serían los mejores lugares para implementarlo.



Decía que es imposible que un médico pueda ver tantos pacientes, ¿de qué forma las nuevas tecnologías le podrían ayudar?

En el caso de la cirugía es un poco diferente, pero de cualquier manera por medio de motores de inteligencia artificial que le estén ayudando a uno por medio de análisis de datos muy grandes a identificar gente de mayor riesgo para hacer una medicina más personalizada y dedicarnos más que nada a esas personas. También nos pueden ayudar a prevenir, como dijimos, para que los pacientes no desarrollen un problema más grande. Yo me dedico al manejo de la obesidad, la causa número uno prevenible de muerte en la actualidad, es una epidemia mundial. Si podemos hacer que se evite eso por medio de la implementación de nuevas tecnologías en un momento dado podremos evitar que haya listas de espera muy grandes.



¿Por donde le gustaría que avanzase la investigación?

Está cambiando, se esta produciendo una irrupción en la forma de hacer la investigación clínica.Por ejemplo cuando sale un nuevo fármaco, se decide quien lo va a probar y todos tienen que regresar a consulta a que les chequeen el peso, los signos vitales, como están. Mucha gente no llega a meterse en esos estudios clínicos porque no puede estar viajando a la ciudad donde se realiza. Con estas tecnologías la gente no tendrá que ir a un consultorio ni chequearse, sino que están siendo chequeados automáticamente de forma que ni se dan cuenta. Habrá estudios que aumentarán el número de pacientes en todo el mundo, incluso para enfermedades raras, eso ayuda enormentemente. Espero que importemos modelos como el crowfunding, me refiero a que se involucren miles de personas en los estudios clínicos para darle mayor agilidad al proceso, en vez de esperar diez años hasta que pueda llegar a la practica clínica porque entonces quizá ya sea obsoleto.



¿Conoce la situación de la innovación sanitaria en Galicia?

Lo poco que conozco me da mucho gusto y mucha envidia en muchos aspectos de ver como están tratando de implementar la innovación y con visión de mejorar la salud en toda la comunidad.



¿Qué proyecto suyo destacaría?

Trabajamos con drones para llevar unidades de telemedicina a localizaciones rurales de México, desde medicamentos de urgencias hasta una unidad de telesalud o con ultrasonido para ayudar a tomar decisiones importantes. El próximo mes tomaremos los primeros vuelos. Trabajamos en muchas más cosas, por ejemplo en impresión 3D para la educación de pacientes y de estudiantes de cirugía.



¿Se debe apostar más por esto?

Sería un error no hacerlo. Crecimos sin internet, somos inmigrantes en un mundo digital mientras nuestros hijos nacieron con las tecnologías. Va a pasar queramos o no. En el sistema de salud tenemos un perfil diferente a los innovadore, ellos no temen el riesgo, para nosotros todo tiene que ser muy seguro, muy reglado. Tenemos que cambiar este perfil, porque son los pacientes los que nos van a demandar esto queramos o no.