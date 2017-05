"Los trabajadores nos sentimos engañados", dice la coordinadora

Los sindicatos de los estibadores han confirmado que irán a la huelga si el nuevo real decreto ley "no garantiza la estabilidad en el empleo para todos los trabajadores y la profesionalidad" de la estiba. La Coordinadora de Estibadores presentará un preaviso de huelga, como medida preparatoria para una posible convocatoria de paros en toda España, y analizará el texto "cuando lo remita el Gobierno". Los sindicatos han rechazado "de manera absoluta y enérgica" el nuevo real decreto ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

Han subrayado que los estibadores "se sienten engañados", pues e la norma que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros no ha sido enviada ni a los sindicatos ni a la patronal, que según su criterio "es justo lo contrario al compromiso que adquirió el Gobierno".

La representación de los estibadores asegura en una nota tras la comparecencia del titular de Fomento, Íñigo de la Serna, que "no han tenido oportunidad de analizar y aportar propuestas" al nuevo real decreto "tal y como se comprometió" el ministro.

Opinan que se trata "una vez más de una postura autoritaria y abusiva, que no responde al consenso que decían perseguir ni al diálogo social, que promulga Europa". Los sindicatos de estibadores añaden que "sospechan" que el texto es "prácticamente idéntico" al rechazado en el Congreso el pasado 16 de marzo, y consideran que es una norma "que no protege la totalidad de los empleos ni la profesionalidad de la estiba".

El nuevo real decreto, agregan, no responde a la "defensa de los intereses de los ciudadanos españoles, sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales".