Trabajadores del Aero Club siguen su protesta

Los trabajadores fijos y discontinuos del Aero Club llevaron ayer su protesta a las puertas del consistorio. Como es conocido, el Aero Club tendrá que abandonar sus instalaciones el 1 de marzo si no alcanza un acuerdo con la Comunidad de Montes de Cabral, propietaria de los terrenos, de 180.000 metros cuadrados. La entidad comunal pide por el alquiler 150.000 euros al año, aunque está dispuesta a llegar a un acuerdo para que sea una subida de forma progresiva, en tanto que la sociedad deportiva mantiene que no puede pagar más de 75.000 euros. Si el cierre se consuma, los trabajadores serán de inmediato despedidos. De momento, siguen las conversaciones, sin éxito. Los empleados pidieron entrevistarse con el alcalde para exponer su situación, pero hasta el momento no lo han conseguido.