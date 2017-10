“Todo cotiza. todo se compra y se vende en un mercado organizado. Esto del 155 también”

La edición de este año comienza el 30 de octubre en la Escuela de Estudios Empresariales. Está dirigido por los profesores José Luis Sáez Ocejo y Trinidad González-Portela.



¿Al curso acuden solo alumnos o también hay personas externas que se interesan por la Bolsa?

José Luis Sáez Ocejo: Sí he detectado que cada vez viene más gente de fuera interesada.

Pablo Iglesias: Esto es cultura financiera y sirve para andar por la calle. Luego hay que enfocarlo desde un punto de vista actual.



¿Y qué tal anda la gente de cultura bursátil?

JLSO: Cuando van a un curso de introducción a la Bolsa tienen poca idea. Hay alguna gente que viene para incrementar la cultura financiera. Algo siempre se aprende y se van con algo positivo.

PI: Cuando les doy psicología de mercados, que es lo último, les digo que en quince días se van a olvidar pero dentro de unos años se acordarán y buscarán los apuntes.

JLSO: La psicología de mercados se ha puesto de moda con el premio Nobel (Richard H. Thale, profesor de la Escuela de negocios Booth en la Universidad de Chicago), porque parte del trabajo que ha hecho está en el factor psicológico en los mercados financieros, que tiene un componente muy importante y por fin se ha reconocido.



Porque en la Bolsa ¿los sentimientos también cotizan?

PI: Todo cotiza. Una pandemia, un desastre natural, un incendio, un dato político, todo cotiza. Lo que pasa es que el ser humano a largo plazo olvida. Ahora viene un desastre natural y tenemos que darnos cuenta que en ese país son productores o consumidores habituales de una materia prima, pues ya está cotizando. Nosotros vamos a ver básicamente el mercado nacional, pero al final todo se compra y se vende en un mercado organizado, desde los mercados de pollos en Barcelona a las lonjas o las divisas. Esto del artículo 155 también.



¿Y cómo está el mercado español?

PI: Está muy bonito. Todo este circo, que es desviar la atención de las cosas realmente importantes. El tema catalán también cotiza, por supuesto. Yo solo hago una pregunta ¿cuánto nos va a costar a los españoles y a los gallegos? Porque hay precedentes en el siglo XIX, que fue el siglo del proteccionismo y aprendimos muchas cosas y sobre todo que es malo, a los gallegos nos costó la emigración.

JLSO: Al final están condenados a entenderse. De hecho si miras la Bolsa desde mayo hasta ahora, que ha subido últimamente, se ha movido en una onda lateral entre 11.000 y 10.000 puntos con una tendencia pequeña a la baja.



¿Cómo ha vivido la Bolsa la situación en Cataluña?

PI: Relativamente tranquila, salvo un día puntual que hubo un castigo fuerte, el 2 de octubre, estamos muy estables.

JLSO: Entre los 10.000 y los 11.000 puntos. Desde mayo hay una tendencia a la baja pero no demasiado profunda. En la Bolsa no ha afectado demasiado. Los inversores no se lo creen. Influirán otras cosas. Si se enquista puede que tenga coste a largo plazo, pero pequeño.



¿Cómo ha sido la evolución de la Bolsa de los últimos años?

PI: Tocamos fondo después de la crisis y ahora llevamos un par de años bastantes buenos. Hemos tenido una pequeña corrección porque hubo una subida fuerte y ahora debería seguir la tendencia.

JLSO: También teníamos el viento de cola, con el petróleo bajo y nos estaba ayudando el Banco Central Europeo.



¿Estamos en un momento de inflexión?

JLSO: En EE UU ya se está hablando de ello, porque puede que Trump cambie a Yellen (la presidenta de la Reserva Federal de EE UU). El Fondo Monetario Internacional ha alertado de un riesgo de burbuja financiera pero a largo plazo.

PI: La Bolsa funciona por anticipación, entre el ciclo económico y el ciclo bursátil hay año y medio de diferencia. Es decir, la Bolsa empieza a subir hoy y la economía empieza a recuperarse dentro de dos años. La Bolsa ya empezó a subir, ya llevamos un par de años y algunas mejoras económicas se están viendo.



¿Y de aquí a final de año?

JLSO: Creo que la Bolsa llegará a los 11.000 a final de año.