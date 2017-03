“UNHA TERCEIRA VOLTA A DUNHA MESMA OBRA É ALGO INÉDITO NO TEATRO GALEGO”

É o guionista, o director e tamén foi un dos seus actores na primeira tempada. Como combina tantos roles?

De xeito natural. Cando xurdíu o teatro eran os mesmos os que escribían as historias, as representaban e as dirixían.

Atopa algunha diferencia na peza vista dende o esceario a a analizar dende bambalinas?

O certo é que xa teño representado a función moitas veces. Facía do personaxe que agora ten Touri. Supoño que era o meu alter ego, tiña moito de min. Nesta tempada, co mesmo texto, ten aportacións de Touriñán.

A primeira versión foi en castelán e agora represéntase en galego. Supuso moitos cambios ou foi unha mera traducción?

Hai certas adaptacións que introducín. En principio é unha traducción literal, cun xeito de falar galego moi ”urbán”. Pero as variacións foron poucas. Realmente cando o fixen, penseino en galego no maxín e escribino en castelán. É unha historia concebida de xeito moi galego, ten moita retranca.

Cal é o segredo de que teña sobrevivido tantos anos en cartel incluso alén das fronteiras?

Sobre todo que ten moita comedia. Nas funcións, os espectadores non deixan de se partir a gargalladas. Ademáis o tema que se trata invita a que se continúe na conversa unha vez acabada a obra.



Tras tanto tempo non se resiste a despedirse definitivamente de “Amigos ata a morte”?

Aquí rematamos seguro. Unha tercera volta dunha mesma obra é algo inédito no teatro galego e máis enchendo as salas. Queremos darlle un toque simbólico polo que a última representación será en Noia, o lugar onde empezamos. Así pechamos o círculo.

E despois que proxectos ten?

Compaxino as produccións propios cos de conta allea, é ir crecendo pouco a pouco. Estou montando a xira dun espectáculo moi ambicioso “Las cinco y acción” e ao tempo traballo nun proxecto audiovisual para o vindeiro ano.n