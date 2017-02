La tensión sube entre Caballero y Pedrosa por los presupuestos

nnn La tensión sigue subiendo entre la delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa, y el alcalde. Ayer protagonizaron un cruce de declaraciones a propósito del pleno del consorcio del próximo día 1 y los proyectos como la ETEA, que Caballero se niega a incluir en el orden del día pese a las reiteradas exigencias de Pedrosa. Así el regidor acusó a la delegada de "poner en riesgo" los presupuestos del organismo estatal al remitir el documento a pocos días de que finalice el plazo para enviarlo al Ministerio de Hacienda (antes del 3 de marzo, con el fin de que lo incluya en los Presupuestos del Estado), y sin tener en cuenta que tiene "una agenda muy apretada" y podría tener problemas para convocar el pleno de aprobación, que ahora ha fijado para el 1 de marzo.

"Ya podría estar aprobado, si lo hubiese presentado hace un mes y medio cuando lo pedí, y ahora viene con mucha prisa (...). Es una temeridad haber esperado al plazo límite", afirmó Caballero, quien aseveró que "quien puso en riesgo el presupuesto de Zona Franca fue la delegada".

"¿Qué hubiera pasado si yo no hubiese hecho un hueco (para fijar el pleno)?", preguntó, y señaló que no estará en Vigo del 27 al 29 de febrero, por tener reuniones en Madrid. "Tengo una agenda muy apretada, esta gente parece no darse cuenta de que soy el presidente de la FEMP", añadió.

Por otra parte, dioj que llevará las cuentas al pleno del 1 de marzo, pero insistió en que no incluirá el convenio con la Xunta para la cesión de las instalaciones de la ETEA al Campus do Mar. "Yo no voy a llevar el convenio para que Zona Franca le regale 5,5 millones de la ciudad a la Xunta", explicó. Sobre el anuncio de Pedrosa, de que ha consultado con la Abogacía del Estado la actuación de Caballero, el alcalde afirmó que "puede consultar con el Papa".

Por su parte, la delegada, en declaraciones a los medios al término del consejo del Puerto, insistió en que recurrirá "a todas las instancias" para poder "ejecutar los acuerdos" del pleno y del comité ejecutivo del Consorcio. En esa línea, explicó que ha pedido un informe a la Abogacía del Estado "para saber si la normativa permite que una sola persona de forma totalitaria puede paralizar" la acción de este organismo, en base a un reglamento "firmado por Francisco Franco".

A ese respecto, subrayó que los presupuestos de 2017 fueron a pleno en verano del año pasado y que quedaron sobre la mesa, sin debatir, por petición del propio Caballero. Desde entonces, recordó, el regidor "ha incumplido sus obligaciones" y no ha convocado el pleno de presupuestos hasta ahora, cuando ha empezado un nuevo ejercicio que ha obligado a reelaborar el documento.

Asimismo, incidió en que hay un acuerdo "por unanimidad" para incluir el convenio de la ETEA en las cuentas, y acusó a Caballero de no querer introducirlo en el orden del día "porque va a perder la votación". "Así se hace ingobernable un organismo, con el veto permanente de un alcalde que se niega a que su ciudad reciba las inversiones", dijo. n