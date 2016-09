Tensión en la madrugada porriñesa

nnn A las cuatro de la madrugada, los equipos de rescate que llevaban trabajando durante todo el día y parte de la noche en las vías, lograron levantar la máquina del tren siniestrado. Para alivio de todos, debajo no había más víctimas. En la plataforma del puente bajo el que se encontraban los restos del "Celta", decenas de personas seguían los trabajos de bomberos y del personal de Adif. Uno de los primeros pasos fue levantar el techo, para lo que utilizaron herramientas hidráulicas ante la imposibilidad de usar otras más modernas. Una vez que abrieron la parte superior de la máquina, entraron en acción dos grandes grúas que habían sido trasladadas hasta la zona, una de ellas con capacidad para mover hasta treinta toneladas y la otra cincuenta. Para facilitar el transporte de la cabeza tractora del tren se utilizó una plataforma procdedente del taller mecánico de Renfe, sobre la que fue izada con ayuda de las grúas y llevada hasta un lugar donde no moleste al tráfico ferroviario. Todo este proceso fue "complejo y delicado, ya que no sabíamos a ciencia cierta si había alguna víctima debajo", explica el sargento de los bomberos de Porriño, que además de ser los primeros en llegar al lugar, 7 minutos después del accidente, fueron los últimos en abandonar el escenario de la tragedia. n