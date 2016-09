Telefónica se fija en Gradiant para innovar en ciberseguridad

El centro tecnológico de telecomunicaciones de Galicia (Gradiant) y la Unidad de Ciberseguridad de Telefónica (ElevenPaths) firmaron ayer un acuerdo en el edificio Citexvi (Cidade Tecnolóxica de Vigo) por el que colaborarán en la búsqueda de soluciones innovadoras para garantizar la seguridad en el ciberespacio. En una economía basada cada vez más en los datos, la seguridad en la información y la ciberseguridad se han convertido en algo necesario para particulares y empresas, según destacó el director general de Gradiant, Luis Pérez.

El chairman de ElevenPaths, Chema Alonso, considerado un “crack” en este campo, explicó que Telefónica creó hace años una unidad para generar las mejores soluciones para los clientes porque “en el mundo de la ciberseguridad las amenazas son crecientes y son cambiantes, y tenemos que adaptarnos continuamente”. Y en esa búsqueda de soluciones cuentan con los mejores aliados, como son los principales fabricantes de tecnología y entidades que aportan soluciones innovadoras, como Gradiant. “Con este acuerdo empieza una relación fructífera y a largo plazo para buscar las tecnologías en las que podemos colaborar e innovar conjuntamente para llevar al mercado las mejores soluciones”.

Durante la firma del acuerdo, no concretaron en qué áreas van a colaborar por motivos de confidencialidad, aunque ambos comparten su preocupación por la gestión de la seguridad, la gestión de la identidad, la de privacidad de los datos y cómo evitar ataques. Chema Alonso no defraudó, se sometió a las preguntas de los cien ingenieros de Gradiant (tienen una media de edad de 28 años) y contó detalles de su trayectoria y sus logros.

Gradiant trabaja en tres áreas: la conectividad (telecomunicaciones), la inteligencia (análisis de datos) y la seguridad, un área que requiere mucha especialización y expertos en distintas materias. La ciberseguridad es además un mercado por ahora pequeño, pero que va a crecer porque las empresas lo demandan. Telefónica se fijó en Gradiant porque vio su creatividad y su potencial. El centro gallego desarrolló numerosas soluciones tecnológicas para garantizar la seguridad en la información que luego desarrollan las empresas. Una de ellas tiene que ver con el reconocimiento biométrico y se licenció a través de varias empresas, de tal forma que hoy lo usan distintos bancos incluso en EEUU. El campo de trabajo muy amplio, desde colaboraciones con el sector de la automoción, como fue el caso de PSA-Citroën, hasta conversaciones más recientes que mantienen con las fuerzas de seguridad para un proyecto, pasando por muchos otros sectores con resultados que figuran en su web.

“Cada vez hay más sistemas interconectados. Cuando hablamos de internet de las cosas, de la fábrica conectada, de la ciudad inteligente estamos hablando de una fábrica de datos, que a día de hoy no estamos muy seguros de adonde van ni qué se captura. Ni sabemos cómo se procesan, ni qué tratamiento reciben ni que se hace con ellos. No se trata de cortar todo eso, pero sí de llegar a un equilibrio. En nuestra vida privada los móviles generan gran cantidad de datos personales y esa información se utiliza para vender servicios, y en la vida profesional hay transformaciones en la industria 4.0, la industria conectada y eso tienen implicaciones muy grandes. Las empresas van a tener que preocuparse por al seguridad de sus redes y los ataques externos, para evitar que se filtre la información de sus procesos industriales y de su negocio. Esto va a requerir soluciones en materia de seguridad que sean capaces de proteger todo eso y que no suponga una barrera a la hora de desarrollar su trabajo”, según explicó Luis Pérez.n