TAP moverá 25.000 pasajeros el primer año y gana ocupación

nnn La ruta entre Vigo y Lisboa que sirve la TAP desde hace casi once meses –abrió en julio de 2016- avanza hacia resultados más próximos a los buscados originalmente por la aerolínea portuguesa, que se ha implantado en Peinador sin ayudas de ninguna clase. Lo más importante es que se encuentra cada vez más cerca de superar el umbral del 50 por ciento de ocupación, el mínimo que había previsto la empresa para hacer viable su conexión. El buen dato se refrenda con una tendencia al alza: el pasado mes de abril ha sido el mejor desde que se implantó el enlace entre Peinador y la capital portuguesa, con 2.795 viajeros y una ocupación media del 74 por ciento.

En lo que va de año ha sumado casi 8.000 pasajeros, un dato que mejora el anterior ejercicio y que se puede comparar con ventaja respecto a las mismas conexiones existentes desde los aeropuertos de A Coruña y Asturias: ambos están por debajo en viajeros en 2017, con 6.360 desde Alvedro y 7.633 en la terminal de Oviedo. La perspectiva es que en el interanual, Vigo-Lisboa crezca en un 2,5 por ciento y siga subiendo, lo que permitiría consolidad la conexión.

La página especializada Aeropuertodevigo.com destaca como otro dato relevante, que empuja la ruta hacia su rentabilidad, que gran parte de los viajeros utilizan el vuelo para enlazar con otros internacionales, que era el objetivo prioritario de la TAP cuando la puso en marcha: convertir Lisboa en "hub" para otros vuelos. Y el motivo principal de la discordia entre la compañía portuguesa y el ayuntamiento de Oporto, en concreto su alcalde.

Como es conocido, la línea se puso en marcha con enormes reticencias desde Oporto, que consideraba que suponía una “puenteo” de una empresa portuguesa al aeropuerto Sá Carneiro, al entender que se llevaría viajeros de Galicia que en otras circunstancias tomarían el vuelo hacia África, Brasil o Europa en Oporto. No obstante, TAP recordó que en el aeropuerto Sá Carneiro realiza su mayor oferta de plazas, en tanto que sólo un 1% del total las destina a Peinador.

Curiosamente, la compañía lusa ha podido constatar un equilibrio entre los viajeros con dirección Vigo y hacia Lisboa. En parte gracias al esfuerzo realizado para publicitar la ruta en la capital del país vecino, campaña que ha funcionado. En especial en abril, durante la Semana Santa, donde se registraron los mejores porcentajes de ocupación en ambos sentidos.

Por meses, desde que se inició la conexión aérea los mejores han sido abril y el primero, julio, aunque sólo en el pasado mes se superó el 50 por ciento de billetes vendidos. En general, hay una gran estabilidad, aunque siempre con cifras modestas, por debajo de las expectativas iniciales. Con todo, un portavoz de TAP insistió en que la apuesta por Vigo no es coyuntural sino permanente y que se mantendrá.

A día de hoy es la única ruta internacional sin subvenciones del Concello o la Diputación. En total, Vigo cuenta ahora con ocho conexiones con otros tantos aeropuertos de Europa. n