“Mi sueño es que el Conservatorio Superior pase a la Universidad”

El nombre de Josefa Estaque estará unido para siempre al Conservatorio vigués, donde trabajó 47 años, sino porque es la autora del único libro sobre su historia que editó la Diputación de Pontevedra. Tiene cuatro hijas y las cuatro se dedicaron profesionalmente a la música: María y Ana trabajan actualmente en el Conservatorio Superior de Vigo, Isabel es profesora de núsica en el instituto de Teis y María Jesús dirige el Conservatorio de Cangas.

¿Cómo decidió escribir el libro?

Di una conferencia en 2007 sobre los 50 años del Conservatorio y al terminar me pidieron que lo dejase por escrito, porque posiblemente los datos que aportaba no los podría aportar nadie más.

¿Por qué tardó en publicarse?

Atravesó distintas vicisitudes. Estuvo en el Instituto de Estudios Vigueses para ser publicado, pero de allí a un par de años me dijeron que no podía ser, ellos tenían muchos problemas para publicar libros y me lo devolvieron. Finalmente lo hizo la Diputación de Pontevedra.

¿Qué destaca del centro?

Mi vida profesional se volcó ahí, entré muy jovencita por una oposición libre. Destacaría los tres grados por los que fue pasando como centro elemental, profesional o de grado medio hasta llegar al superior. Fue un logro muy importante no solo para los alumnos sino para la mísmisima ciudad. También fue importante el trabajo bien hecho sobre la música gallega, los compositores gallegos y el haber conseguido por primera vez en España la validez académica para la gaita gallega. Hoy es un estudio oficial en los conservatorios.

¿Partió de aquí?

Sí, de un expediente que yo presenté en el Ministerio en Madrid y que defendí primero oralmente y luego lo dejé por escrito. Otro hecho que me gustaría resaltar es que este fue el primer conservatorio gallego superior y que después de haber pasado por varios pisos hoy tiene un centro de 8.128 metros cuadrados y es una seguridad.

¿Qué pide para el futuro?

Que el Conservatorio pase a la Universidad, el futuro está ahí.

¿Por qué vale la pena la música?

La música llena el espíritu. Creo que humaniza a las personas y nos hace pensar en momentos muy superiores. Los alumnos están orgullosos y la mayoría trabajando. Vigo necesita al Conservatorio y el Conservatorio necesita a Vigo.