Los trabajadores por cuenta propia, conocidos popularmente como autónomos, se despertaron el 1 de agosto con una subida del 3% en su base de cotización. Esto implica ingresar 100 euros más al año en las arcas del Estado. En Vigo hay 18.002 personas afiliados a este régimen de la Seguridad Social, el 14% de los inscritos en la ciudad.

Esta subida tributaria fue aprobada en los Presupuestos Generales del 2017 y entró en vigor este mes, complicando sus cuentas. Supone que cada mes pasen de pagar 267,03 a 275,02 euros, un incremento de ocho euros cada día, que equivale a cien más al año. La situación es peor para los profesionales mayores de 48 años, que pasarán de abonar 963 euros a 992 en la caja común.

Según los últimos datos del Instituto Galego de Estadística, del año 2016, el 65,29% de los autónomos de Vigo y la provincia detectaron como principal inconveniente para trabajar la elevada carga fiscal y el 41% la alta morisidad y atrasos en los pagos. El 28% de los encuestados también señalan que tienen una baja protección social y el 25% que se encuentran con un alto nivel de carga administrativa. El 24,07% se dieron de alta por la falta de oportunidades atractivas de empleo. El 25% lo hicieron por la ilusión de "hacer algo propio".

El principal problema al que se enfrentan los autónomos es la dificultad que tienen para reflejar a sus clientes la subida impositiva. Hostelería o el pequeño comercio textil son dos de los sectores en los que más extendida está la figura del autónomo y en los que no siempre se le puede subir el precio a los productos. Esto conlleva que sean los profesionales quienes absorben las consecuencias de la subida tributaria.

La base máxima de cotización, sin embargo, permanecerá congelada en los 3.751,20. Hay que recordar que esta base sí sufrió modificaciones a primeros de año. En febrero, se modificaron a través del BOE estas bases, de manera que un autónomo en cuota máxima pasó a pagar de 1.088 euros a 1.121 cada mes, en un hipotético caso de profesional que cotice en esos topes.

"A Montoro le pregunto si sirve de algo estrujar a los pequeños"

Nuria Pérez es la propietaria de El Otro Bar, un negocio de hostelería ubicado en la Travesía de Vigo. Es trabajadora autónoma desde hace seis años. "El problema no es solo la subida de la cotización, que es del Estado", exclama Pérez, "es que me suben también el IBI, el rodaje... todas las subidas son exageradas, hay menos ventas y las cuentas no dan".

"Si tuviéramos alguna prestación..." se lamenta Nuria. "Pero no tienes nada, hay que pagar un seguro aparte que no te da ninguna cobertura, somos unos pringados, pagamos por nada", explica Nuria, que a pesar de todo se muestra optimista "tenemos esperanza de que se solucionará, saldremos para adelante".

En sus seis años como autónoma sí ha visto cambios. "La única mejora es que ahora tenemos derecho a paro, pero pagado por nosotros" al tiempo que critica que tiene que abonar una cuota "que lo que hace es bajarte la base de cotización, así pagar ese seguro en vez de mil euros de base tendré 800", indica indignada. Nuria arremete también contra el Estado. "Solo se preocupa de la gran empresa, no le interesa el pequeño comercio ni el problema de los falsos autónomos, que están en todos los sectores". Y se dirige al ministro de Hacienda: "A Montoro le pido que hiciera cuentras para ver si sirve de algo estrujar a los pequeños".

Nuria duda de que si el pequeño comercio cerrase, la economía siguiese funcionando. ¿Va a sacar esto adelante solo Inditex o Mercado o solo sirven para dar buenos números?", pregunta retóricamente.n