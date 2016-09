“Son montes muy equilibrados, con parte frondosa y parte productiva”

Carmen Boente es ingeniera técnico forestal, miembro de la Asociación Forestal de Galicia y asesora a las comunidades de montes aunque, según recuerda, ellas ya tienen sus propios planes de ordenación. Se implicó con el plan municipal de empleo, en el que un capataz y treinta peones forestales realizaron trabajos en unas 160 hectáreas. De los montes vigueses destaca el hecho de trabajen con una visión global, que viesen la necesidad de hacer de la periferia de la ciudad un gran jardín y el hecho de que estén muy enfocados al uso social, aunque sin descuidar la parte productiva porque hay que pagar jornales. “Son montes muy equilibrados. Hay de todo, la parte productiva con eucalipto y pino, y luego mucha zona de frondosa. Hay carballo americano porque hace 20 años en el vivero no había carballo del país, plantabas eso o cosas ornamentales como plátano o liquidambar. Ahora se está recuperando mucho bosque autóctono”, subraya. De las comunidades de montes asegura que “trabajan mucho y, aunque tienen técnicos, se involucran en vigilancias, en trabajos y en los proyectos”.

En su opinión, las administraciones deberían colaborar más con estas entidades porque no tienen recursos suficientes para poner en valor el patrimonio y esto es interesante porque “cuanto más se conoce una cosa más se aprecia y más cuidado pone la gente para su conservación”. Asimismo, señala que “las comunidades de montes quieren ayudar en esta tarea pero no se les puede exigir que afronten todo solas. En realidad, su única obligación por ley es no destruirlos”. En cuanto a los incendios, señala que la prevención se hace realmente todo el año y que uno de los problemas son las propiedades particulares que están menos cuidadas por falta de recursos o porque a veces los propietarios no saben donde las tienen. “Creamos franja de protección”.n