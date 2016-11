“La solución de la crisis está en medidas políticas concretas, no en iniciativas individuales”

nnn Yayo Herrero, un referente nacional e internacional de la ecología social, el feminismo y la corriente del decrecimiento, fue la invitada de ayer por Impórtanos para abordar las “Miradas ecofeministas para transitar un mundo justo y sostenible”. Sobre este tema habló para Atlántico, momentos antes del inicio de su intervención.

¿En que consisten las tesis del ecofeminismo?

Es una corriente de pensamiento que surge en los 70 del diálogo entre los ecologistas y las feministas. Es algo que tiene mucho sentido, ya que al analizar los motivos de la sociedad patriarcal y de la destrucción de la naturaleza se encuentran causas comunes. También existe una coincidencia en las propuestas para combatir ambas situaciones.

¿Y cómo se traslada al momento actual?

Supone un modo de releer la crisis actual. No puedo decir que llegue a una mayoría, pero sí que tiene una gran acogida entre la gente implicada en la cooperación.

¿Cuáles son los beneficios que aportan estas tesis para el ciudadano de pie?

Sufren un modelos social y económico con los ojos puestos en el crecimiento económico, con trabajos que no permiten llegar a fin de mes y una alta tasa de desempleo. El ecofeminismo propone planteamientos que van desde un nuevo modelo de urbanismo, de la organización de las jornadas laborales o la distribución de la renta básica.

¿Qué protagonismo tienen los ciudadanos en estos modelos?

Hay medidas de corte individual referentes al consumo de productos del entorno cercano, al uso del transporte. Pero la solución de la crisis está en las medidas políticas concretas, no en iniciativas individuales.

¿La crisis económica sirvió para deteriorar el bienestar social?

La crisis no solo volatilizó la riqueza especulativa que generó la burbuja urbanística, sino que sacó el dinero que faltaba de los recortes en política social. Desaparecieron las becas o las ayudas para dependencia, algo que ahora tienen que costear las familias, empobreciéndolas más.n