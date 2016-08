Sólo se recogieron 17 litros en Vigo en un verano con temperaturas máximas

Agosto ha sido aún más caluroso que julio aunque no tan seco, pero el balance del verano, a falta de las dos primeras semanas de septiembre, que ya "juegan" en el panorama del otoño, es el de una estación que ha marcado temperuras máximas de 37 grados (el pasado 8 de agosto) y donde apenas ha habido lluvia. Desde la noche de San Juan hasta ayer se recogieron en Viog tan sólo 17,5 litros por metro cuadrado, una cifra exigua comparándolo con otros años. En julio hubo tres días de precipitaciones, pero muy escasas, con sólo 3,6 litros, y en agosto fueron cuatro con un balance algo más elevado pero aún muy pequeño, 13,9 litros. No es el verano -contando sólo julio y agosto- más seco del siglo pero sí está entre los menos húmedos. Le superan, aunque por muy poco, los de 2010, con sólo 14 litros y de 2013, con apenas 14,8,. No obstante, podría ser considerado el más seco teniendo en cuenta que en los últimos diez días de junio no cayó una gota.

El sol ha brillado con fuerza y la media de agosto alcanzó los 21,2 grados, situándose de nuevo entre los meses más cálidos, con 1,5 más que los dos ejercicios anteriores. Y con el tope del día 8, en que se alcanzaron los 37 grados, que roza las máximas históricas fijadas en los 38,6 del 13 de junio de 1981 y los 39,7 del 5 de julio de 2013, si bien dicha temperatura marcada en Peinador ha sido objeto de debates y la agencia Meteogalicia sólo registra como máximo 38 para dicha jornada.

Con todo, a los 37 grados de agosto hay que añadir las doce jornadas por encima de los 30 en julio, mes que fue también mucho más caluroso que los anteriores años, con una media de 22,3 grados que supera en dos grados a 2015 y 2014. n