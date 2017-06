La Sociedad de Ingeniería de Fabricación se dará cita en Vigo

La ciudad de Vigo acogerá, del 28 al 30 de junio, el VII Congreso Internacional de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación, MESIC 2017, en el que se darán cita más de 400 expertos, y que coordina el catedrático del departamento de Diseño de la Ingeniería de la Universidade de Vigo, Enrique Ares.

El evento, que se presentó ayer en el Concello, está organizado por la Universidad de Vigo, por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) y por el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia. Además, cuenta con la colaboración del Concello vigués y de la Diputación de Pontevedra.

Al simposio está previsto que acudan 400 personas y tendrá un panel de ponentes de prestigio, procedentes de instituciones de todo el mundo, como Scott Smith de la University of North Carolina, Agostino Villa del Politécnico de Torino, Benny Tjahjono de la Cranfield School of Management de Reino Unido, Genserik Riner de la University of Antwerp, Guido Tosselo de la Universityof Denmark, Steven Schimd de la University of Notre Dame de Estados Unidos, o Stephen Newman de la University of Bath.

En el foro se presentarán resultados de investigación en el ámbito de la fabricación, en áreas como nuevos procesos, tendencias en los sistemas, tecnologías asistidas para el apoyo de la ingeniería de fabricación o la industria 4.0. Los trabajos aceptados y registrados serán divulgados en el libro de actas y en Procedia Manufacturing, un publicación en Scopus. Además, también se celebrará la III Cumbre Industrial 4.0, en la que se abordarán cuestiones como la logística 4.0, y una jornada sobre la situación actual de la industria aeronáutica. Enrique Ares insistió en la necesidad de que en Galicia se siga trabajando para suplir la falta de una tradición industrial, y puso el acento en el hecho de “los procesos de fabricación pasaron de depender del esfuerzo físico a cada vez depender más del esfuerzo intelectual”.