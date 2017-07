Sinsal Son trae 20 conciertos en tres días con el 90% inédito en Galicia

nnn El Sinsal tiene todo vendido. Aún así presentaron ayer el festival en rueda de prensa, pese a que el cartel de actuaciones se mantendrá en secreto hasta el mismo momento del concierto, fórmula habitual de una cita imprescindible del verano vigués. Tendrá lugar del 21 al 23 de julio en las islas San Simón y San Antón (unidas por un pequeño puente), con un aforo limitado.

Al acto de presentación, que tuvo lugar en Vigo, acudieron el director de la Agadic, Jacobo Sutil (ya que es uno de los 20 festivales patrocinados desde la agencia); Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, (forma parte de los Rías Baixas Fest, promovidos desde la entidad provincial); María Teresa Paris, concejal de Cultura de Redondela, concello al que pertenece el archipiélago de San Simón; Luis Campos, codirector del Sinsal, y los representantes de las empresas colaboradoras, Son Estrella Galicia y New Balance.

Este año el festival comenzará un día antes del inicio de Sinsal Son Estrella Galicia 2017 arrancará el jueves 20 de julio con dos conciertos y con la intervención decinco alumnas de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra del muro de seguridad de los escenarios. Habrá un programa reducido, con enfoque profesional pero también abierto a un aforo limitado. Las entradas para este día se pondrán a la venta próximamente.

Una de las novedades es el hermanamiento del “Milhões de Festas” en Barcelos, a través de un bono que permite acceder a ambos el 21 y el 22. Cincuenta usuarios se apuntaron a la oferta.

Con el cartel aún secreto, solo se desveló que este año no repite ningún grupo, con lo que cada día se renueva la parrilla de programación. Saldrán cuatro bandas viernes y ocho el sábado y el domingo respectivamente, en escenarios principales: Veinte conciertos en tres días

Colombia, Nueva Zelanda o Corea del Sur pero también a Europa del poder y los Estados Unidos son los países de procedencia de los músicos que van desde el folk a la electrónica, pasando por la revisión de la tradición y la psicodelia. El 90% del cartel no pasó aún por Galicia, tal como indicó Luis Campos, con el director del festival, que recalcó que “no somos un festival indie ni de músicas del mundo, ni de jazz”, pues el Sinsal va más allá.

Así, Campos aseguró que conseguidos el objetivo de la estabilidad y éxito de público se siguieron dando pasos adelante como la preocupación de construir un evento sostenible. A la reducción de plásticos y papel se une más recogidas selectiva de residuos y, sobre todo, una campaña de concienciación al público: “Aún queda mucho por hacer en el uso del plástico y en la utilización del suelo natural como cenicero”, apunta.

Con apoyo de la Diputación, la Universidad y la Xunta, desde el Sinsal se proponen un programa igualdad de apoyo a las mujeres creadoras. Finalmente, en esta edición, el festival colabora con la plataforma “Sonidos Mans”, promovido por Estudios Mans y la Fundación Paideia. A través de votación popular, llevan al festival a Cinta Adhesiva y Néboa.n