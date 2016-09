Los sindicatos piden que el conductor cambie en la frontera

nnnEl secretario del comité de Renfe en la provincia de Pontevedra y maquinista de la línea, Sergio Lloves, considerada que es "más seguro" que los conductores españoles y portugueses solo circulen en sus países para evitar "problemas que no tenían por qué surgir" en la coordinación. Sobre la polémica de que maquinistas portugueses circulen por España y viceversa, subraya que, a día de hoy, "no sería necesario que el maquinista portugués viniese a España" ni que los conductores "españoles tengan que ir a Portugal".

Así, "se podrían evitar algunos problemas que podrían surgir", especialmente en materia de "coordinación", concluyó

El suceso levanta incógnitos sobre los acontecimientos y la seguridad del tren. El interventor y presidente del comité de empresa de Renfe, Luis Mariano de Isusi, señaló que antes del verano, al realizar él esta misma línea, el sistema del "Tren Celta" tuvo dos errores en el sistema de seguridad "Asfa", que se activó en dos ocasiones a pesar de que no había ningún problema en la vía. Presentó un parte especial ante Renfe. Luis Mariano de Isusi destaca no obstante que es el único incidente que conoce sobre la seguridad en esta línea en los últimos cinco años.

El sindicalista de la UGT también señaló que en caso de que el accidente hubiese estado causado por un fallo en el sistema "Asfa" se sabrá porque la máquina registra constantemente lo que sucede e indicó además que aquellos tramos que están delimitados a una determinada velocidad tienen una tolerancia que le permite resistir aproximadamente 30 kilómetros por hora más.n