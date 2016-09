Silencio ante un siniestro que no debería "haber pasado"

Los comités de Renfe y Adif de la provincia de Pontevedra realizaron ayer a las 11,30 horas en la estación de Vigo-Guixar cinco minutos de silencio en memoria de las víctimas del accidente de tren de O Porriño -en el que fallecieron cuatro personas y hubo 48 heridos- que concluyó con un aplauso en su recuerdo.

Amparo Alonso, presidente del comité de empresa de Adif en Pontevedra, leyó un manifiesto en el que lamentaban el accidente y daban sus condolencias a las familias de las víctimas del suceso.

El secretario del comité de Renfe en Pontevedra, Sergio Lloves, mostró la "indignación" de sus compañeros por un siniestro que "no tendría que haber pasado". "Estamos cansados de que estas cosas sucedan", lamentó. Al respecto, explicaó que "las familias están muy fastidiadas", "fatal", pues "son cosas que no deben de pasar".

Los comités mostraron con este acto simbólico su "dolor, solidaridad y condolencias" con las víctimas, heridos y familiares.

En este sentido, esperan que se esclarezcan las causas del accidente para que no se vuelvan a repetir sucesos como este, al tiempo que los comités de empresa de Renfe y Adif defiende un ferrocarril público, seguro y de calidad.

Los sindicalistas presentes coincidieron al solicitar una investigación independiente, no liderada por el Ministerio de Fomento, para que no se repita lo sucedido con el accidente de Angrois.

Al acto acudió Abel Caballero y varios concejales del PSOE, así como la lider de Podemos, Carmen Santos y la diputada viguesa de En Marea, Alexandra Fernández.n