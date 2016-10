“Se siguen cerrando acuerdos en cenas de negocios ¿por qué no en un desayuno?”

Ahora organizan un ambicioso salón, el jueves día 20 en el Auditorio, que ofrecerá visiones de la mujer desde diferentes sectores y actividades con el apoyo de Concello de Vigo, Diputación y Zona Franca. Susana Pérez (Vigo, 1984) es la presidenta de Empresarias de Galicia. Directora de Infi Consultores y La Dehesa Ibérica es una mujer comprometida que ya ha estado en otras organizaciones empresariales como Ampaga, de autónomas, y AJE Vigo.

¿Cuál fue la inspiración para organizar este salón?

Fue hace dos años cuando mi compañera Vanesa y yo fuimos a Madrid a un congreso de empresarias y pensamos que había que hacer algo así en Galicia. Es el colofón a todas las actividades que venimos desarrollando a lo largo de todo el año.

¿Cuáles son los actos principales del salón?

El objetivo es dar visibilidad a la mujer empresaria y directiva en diferentes ámbitos y para eso empezaremos con una mesa debate sobre superar retos, con los periodistas Alicia Sornosa y Terio Carrera. Después tendremos una ponencia de Eva López, del programa Woman Emprende de la Universidad de Santiago, con el título “La empresaria nace o se hace”. A las 11 horas se presentarán cuatro proyectos empresariales de socias que son Qué hacer en Vigo, Míguez y Vigo, Mariquita de azúcar con sus mermeladas caseras y Tela de araña. También habrá una mesa redonda sobre mujer y tecnología moderada por Lucía Gregorio de Ineo, que compartirán Cristina Aranda, directora de marketing de Intelygenz; Marián Filgueira, socia de Satrtup DDL, y Sonia Pazos de Gain. Por la tarde Mar Castro hablará sobre cómo gestionar la marca personal y finalmente otra mesa sobre mujer y liderazgo empresarial con la diseñadora Patricia Avendaño y Anna Scheidgen, CEO de New Balance y Alfico. Para terminar entregaremos el premio Empresarias Galicia.

¿Qué otras actividades realiza la asociación a lo largo del año?

Tenemos desayunos de trabajo con una invitada especial que nos cuenta su experiencia en su sector; afterworks, que son más técnicos por ejemplo el último fue sobre finanzas personales. También tenemos cursos de formación, desde dirección de ventas a redes sociales y luego mesas debate.

-En Galicia no había hasta ahora una organización de mujeres empresarias. ¿Por qué era necesaria?

Hay varios grupos de empresarias pero la razón de crear esta asociación fue para aglutinar a empresarias y emprendedoras y para unirnos a todas las redes que hay de mujeres. Porque el objetivo es común y si unimos fuerzas somos más fuertes y más visibles, que es lo que perseguimos desde la asociación.

¿Hay una forma de emprender en femenino?

Sí, es diferente. Pensamos diferente. Tenemos todo más estructurado, aunque somos más miedosas para dar el paso. Pero cuando tomamos la decisión llegamos al final. Somos más trabajadoras y constantes.

Hay estudios que concluyen que las empresas lideradas por mujeres tienen más posibilidades de supervivencia.

Somos más hormigas y hacemos una base más sólida, por eso las empresas son más fuertes.

¿Pero no sería mejor algo más variado, con mujeres y hombres?

Lo ideal es eso, porque lo que buscamos es la igualdad.

¿Cree que no hay igualdad en la empresa?

No hay igualdad. Los salarios siguen siendo diferentes en igualdad de condiciones, las oportunidades laborales siguen siendo distintas. Hay un lastre por miedo a que la mujer se quede embarazada. A nivel empresarial es mucho más difícil entrar en la red empresarial, que es mayoritariamente de hombres. Al principio cuando llegas piensan "qué hace esta aquí". Yo soy madre y sé que la maternidad no es un problema, pero las empresas a la hora de contratar tienen ese miedo de que sea una mujer y de hecho en ocasiones limitan la franja de edades en la contratación por eso.

¿Cómo se podría atajar?

Es un cambio de concepto en la visión del directivo. Lo importante, tanto si eres mujer como hombre, es estar comprometido con el proyecto y la empresa. Aunque seas madre o padre si estás comprometido con el proyecto vas a hacer todo lo posible para que salga adelante. Se puede conciliar. La cuestión es que la mujer hace el trabajo en cuatro horas y no toma cinco cafés. Pero sigue habiendo reuniones de trabajo a partir de las ocho de la tarde, hay que cambiar los horarios y la forma de trabajar.

¿El cambio de horarios es la clave?

Es fundamental. Porque se siguen cerrando acuerdos en cenas de negocios. ¿Por qué no en un desayuno? Mientras no haya ese cambio de horarios es difícil. Por eso tenemos que trabajar en la igualdad desde la educación.

¿Ese cambio de horarios tiene que ser por decreto?

Creo que sí, porque en España si no nos cambian las normas no lo hacemos. Tiene que ser regulado. Deberían empezar las administraciones públicas y a partir de ahí irá el resto. Pero va a ser complicado acabar la jornada laboral a las seis de la tarde. n