Shalimov: "El Celta es muy fuerte, pero estará herido"

El entrenador del Krasnodar, Igor Shalimov, se mostró ayer de acuerdo con Eduardo Berizzo al asegurar que no hay "favorito" en la eliminatoria que enfrenta a su equipo con el Celta. El técnico ruso espera un duelo muy igualado, destacó la importancia que tiene marcar fuera de casa y lamentó la baja de su máximo goleador, Fedor Smolov, lesionado en el encuentro liguero del pasado fin de semana contra el Spartak de Moscú.

"No veo un favorito claro, creo que la eliminatoria está al cincuenta por ciento. El Celta es un equipo muy fuerte pero confiamos en nuestras posibilidades, ya hemos eliminado a otros buenos equipos como el Fenerbahçe", aseguró Shalimov, cuyo equipo tumbó a la escuadra turca en dieciseisavos.

En esta ocasión, sin embargo, tendrá que medirse al Celta sin su principal referente ofensivo, Smolov, uno de los mejores jugadores del rival celeste. En cualquier caso, el exinternacional ruso aseguró que la ausencia del delantero no puede servir de "excusa" para los suyos. "Es un jugador muy importante en nuestro equipo, nuestro máximo goleador, y cuando pierdes a un jugador así siempre te duele. Pero tenemos otros buenos delanteros en nuestra plantilla. No es una excusa", apuntó Shalimov, optimista con respecto al estado en el que su escuadra afronta esta eliminatoria. "Veo al equipo muy fuerte tanto física como psicológicamente", destacó el técnico ruso.

Por otro lado, el preparador del Krasnodar destacó la importancia que tiene marcar fuera de casa en una eliminatoria de este tipo y se mostró confiado en la posibilidad de obtener un buen resultado ante un Celta al que espera "herido" después del contundente 5-0 que encajó el sábado ante el Barcelona en el Camp Nou. "Esperamos sacar un buen resultado de aquí. Marcar fuera de casa es importante en estas eliminatorias, así que intentaremos hacer un gol mañana. Nos vamos a enfrentar a un rival que viene de recibir una dura derrota, así que espero un Celta herido", destacó el técnico del Krasnodar.

Por otro lado, Shalimov confirmó que podrá contar para el choque de hoy con el centrocampista Yuri Gazinski, que también se lesionó contra el Spartak pero se ha recuperado a tiempo.n