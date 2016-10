Una seta gigante nace en Comisaría

nnn Los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo ya se están acostumbrando a tener una especie de jardín botánico en sede de López Mora. El año pasado por estas fechas detectaron un ejemplar de seta de gran tamaño al que, sin embargo, no se dio demasiada importancia y fue finalmente talado por personal de la empresa encargada del mantenimiento de los jardines. Los operarios pasaron la maquina cortadora de césped y arrasaron con todo.

Este año un ejemplar similar ha brotado nuevamente en la misma zona. Es posible que la falta de lluvias le haya impedido crecer más por falta de humedad, pero el caso es que la vida fúngica se abre paso una vez más y en el mismo lugar.

El hermoso elemento no ha pasado desapercibidos y han despertado el interés de algunas personas con formación micológica que se han solicitado quedarse con él. No es el único hongo que ha brotado en el vergel policial en el que no se ha plantado nada según afirmaron fuentes policiales y en el que, sin embargo han brotado hasta acelgas.

Las setas surgen aquí por generación espontánea o más bien por fenómenos naturales como la polinización o la reproducción por esporas. Los hongos campan a sus anchas porque no hay animales cercanos que se interesen por ellos. Los pájaros tampoco se acercan, debido a la presencia de inhibidores de frecuencia, utilizados para neutralizar o inhibir señales u ondas.

Cerca del hermoso ejemplar que ilustra esta página, hay otros más discretos que han florecido en los troncos de los dos tilos que habitan esta superficie ajardinada. Hay también dos docenas de pequeños ejemplares cuyo paraguas es de color negro. Los ejemplares hallados ahora, se mantendrán a buen recaudo. El personal de jardines será convenientemente advertido de que respete la presencia de estos elementos ica han mostrado interés. n