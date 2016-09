Septiembre mantiene el ritmo de julio: lleno en Cíes y 75% en hoteles

El verano excepcional mantiene su persistencia durante la primera quincena de septiembre no sólo con altas temperaturas sino también en cuanto a turismo, donde las expectativas se han vuelto a superar con llenos continuados en las Cíes y los hoteles al nivel de julio, con una ocupación que el sector sitúa en torno al 75 por ciento (en julio fue del 80 por ciento), muy alta para esta fase de la temporada. Con todo, la tendencia se plantea sólo para la primera quincena, ya que a partir del día 15 se considera que se inicia la campaña de otoño, lo que supondrá una caída en picado de visitantes.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi), Jaime Pereira, reconocía cierta sorpresa por el buen resultado obtenido hasta el momento. "Estamos bastante bien, las previsiones son muy buenas, esta semana está siendo francamente buena y durante la primera quincena esperamos que siga el ritmo", señaló ayer. Pereira explicó que "estamos al nivel de julio, y si no hay un brusco giro del tiempo, seguiremos por ahora entre el 70 y 75 por ciento. En la segunda quincena ya baja el turismo de ocio y sube el de negocio para ir manteniendo el nivel hasta la feria Conxemar, que ayuda durante tres días, llenando los hoteles y ya poco más, porque el puente del Pilar no cae muy bien", explica, señalando que desde la segunda semana de octubre hasta abril es el "agujero negro" de los hoteles vigueses, donde la ocupación cae en picado. Antes se mantenía en parte con los sectores naval y de la automoción, pero la crisis ha reducido mucho este segmento. La importante afluencia del verano -casi 100.000 pernoctaciones sólo en julio- obligó a aumentar la plantilla de los establecimientos "porque no llegaba, pero ya se acabó. Va a ser difícil repetir el listón el próximo verano, ha quedado muy alto, se dieron grandes circunstancias, como el buen tiempo y los problemas internacionales en destinos clásicos, y es difícil que vuelvan a juntarse", añadió el presidente de Ahosvi.

Igual de llamativo es que el Parque Nacional mantiene su alta ocupación durante septiembre, habiéndose registrados sucesivos llenos en las Cíes, al mismo nivel que julio y agosto. La primera semana ha sido de ocupación plena del aforo, 3.000 visitantes entre excursionistas y personas acampadas. En julio hubo récord y se espero otro en agosto, para llegar a los 300.000 del pasado año. n