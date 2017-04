Secuestra a su hija, se la lleva al extranjero y elude la prisión

nnn En 2011, el juzgado de Violencia sobre la Mujer concedió a una madre, de nacionalidad marroquí y residente en Gondomar, la custodia de su hija, como medida cautelar por una denuncia que finalmente no llegó a prosperar. Sin embargo, la medida provisional, que prohibía ante el riesgo de sustracción la salida del territorio nacional de la menor con retirada de su pasaporte, permitió a la mujer interponer la demanda de divorcio.

Su exmarido, aprovechando las vacaciones de Semana Santa en las que estaba con su hija sin dar razón alguna o comunicación se llevó a la menor.

Durante cinco años, el hombre estuvo en búsqueda y captura hasta que la Interpol lo localizó en la República Dominicana. Ayer, este empresario catalán acudía al juzgado de lo Penal 1 para responder por un presunto delito de sustracción de menores, junto a su hija, de ahora 16 años.

El fiscal pedía inicialmente cuatro años de prisión y una indemnización de 300.000 euros para su ex mujer, con varias causas contra él. Sin embargo, un acuerdo judicial, tomado en favor de la menor, permitió modificar el delito a desobediencia, rebajar la pena a un año de prisión y finalmente acordar el juzgado la suspensión de la misma si no vuelve a delinquir en dos años y si paga los 6.000 euros de indeminización.

De haberse mantenido la condena de sustracción de menores, se le inhabilitaría para ejercer la patria potestad y la menor debería ir a un centro ya que la madre, tras cinco años, se quedó sin recursos y enfermó por lo que vive en un centro de Cáritas.n