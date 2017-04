“El Santa Irene provocó en su día un resurgir cultural en Vigo”

n n n “La construcción del instituto Santa Irene fue algo extraordinario para Vigo, no solo por razones docentes con catedráticos muy preparados o por su carácter arquitectónico, sino porque vino a provocar un resurgir de la vida cultural de su época y porque se convirtió en el nuevo epicentro de Vigo en el núcleo de expansión de la ciudad hacia el oeste y que hoy es para mí el verdadero centro porque en la Plaza de América confluyen nueve viales y se celebran acontecimientos muy importantes de la ciudad, no solo las celebraciones del Celta sino también las campanadas de Nochevieja como si fuera la Puerta del Sol de Madrid”. Esto explicaba ayer el vigués Manuel Alonso Macías en la librería Nobel Gran Vía donde acudió a firmar ejemplares de su libro “Instituto Santa Irene de Vigo. Setenta años de historia”, que publicó con Ediciones Cardeñoso. Manuel Alonso Macías fue profesor de Ingeniería en la Universidad de Vigo, ocupación de la que vivió y con la que mantuvo a una familia formada por ocho hijos. Sin embargo, afirma que sus aficiones “son de tipo humanístico”. Además de la ingeniería, es licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, en Geografía e Historia entre otros títulos. Hace dos años publicó su primer libro de poesía (“Poemario”) y ahora está escribiendo el segundo. El libro sobre el instituto Santa Irene le obligó a investigar durante dos años y se decidió a escribirlo porque “yo no he sido estudiante de este centro pero me llamaba la atención que no hubiese nada dedicado a un edificio y a una institución que significó tanto para Vigo y que sigue significando”. Con prólogo del alcalde, Abel Caballero, y del escritor y antiguo profesor del instituto, José Luis Méndez Ferrín, Manuel Alonso solo lamenta que el actual director no le haya permitido presentar el libro en el Paraninfo del Santa Irene. En las páginas del libro narra sus comienzos y su trayectoria. Su nacimiento como institución en 1927 y su peregrinaje por distintas sedes hasta que en tiempos del alcalde Luis Suárez Llanos se construyó el actual edificio en la antigua finca de “El Carmen” bajo la dirección del arquitecto Antonio Cominges Tapias. El artífice de que Vigo contase con su primer instituto fue el mecenas José Policarpo Sánz que hizo fortuna en América y que dejó dinero en su legado para estos fines.n