San Roque entona los cantos más tradicionales

nnn San Roque demostró ayer que las tradiciones en Vigo están muy vivas. La céntrica finca se llenó ayer para disfrutar del décimo Certamen "Cancións dos Nosos Barrios", en el que durante cuatro días diferentes agrupaciones musicales demostrarán sus conocimientos de música tradicional y de cantos de taberna.

Los cinco primeros grupos actuaron ayer sobre el palco permanente que permite a los visitantes disfrutar de la música con la máxima calidad posible. Parkinson Canta, Cantadores Tradicionales de Moaña, Ronsel, Tarxa y Trécolas de Sardoma pusieron las primeros notas musicales que animaron al público, que cada vez acude de forma más numerosa a este evento ya consagrado. Las actuaciones comienzan puntualmente a las 19.30 horas y la entrada es gratuita.

Hoy actúan Amigos Afortunados, Xarope de Uva, Sondakí, Airiños do Mar de Teis y Grupo Montecelo. Mañana pasarán por el escenario Mistura, O Son do Río, Os Bohemios y Lembranzas y Cantareiras do Alba. El jueves sonarán Os Amigos, Vellos Ventos, Amigos da Canción, Os Firrás y Furancho da Balsa.

Este evento está organizado por la Irmandade de Devotos de San Roque, que busca recuperar el espíritu tradicional del barrio. Esta hermandad organiza desde 1951 las fiestas del santo más popular de Vigo, que no patrón, y están comprometidos con el mantenimiento de esta tradición.