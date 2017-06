Samil ya luce la bandera verde tras el vertido del mar

El origen del vertido de Samil aún es desconocido, aunque se sospecha que proceda de una pérdida en el mar, según declaró ayer Caballero. “Ya no hay restos de vertido en la playa, que ya luce la bandera verde”. Así de contundente se mostró el alcalde al valorar el incidente que provocó la prohibición del baño en el arenal vigués la tarde del sábado. “Solo estuvo cerrado durante una hora”, puntualizó Caballero en declaraciones a los medios.



Así, fuentes municipales aseguran que un día después del vertido, que afectó a 500 metros de playa, ya estaba todo limpio. El regidor, aunque declaró que se investigan las causas, descartó que el origen fuera desde tierra, la depuradora o el Lagares. “Tendrá que estudiarlo Capitanía Marítima”, apuntó Caballero.

La mancha, que se dejó ver en la zona de As Dornas y la de Tombo do Gato (La Fuente), fue detectada por los propios bañistas y por los socorristas, al salir con los pies manchados del agua. Como medida preventiva, la Policía Local prohibió el baño, para levantar la restricción a las pocas horas.

solsticio en cíes

Mañana, a las 18.24 horas tendrá lugar el solsticio de verano y desde el Concello tiene previsto retransmitir en directo esa puesta de sol en las Cíes, que tendrá lugar sobre las 22.25 horas.

Con esta iniciativa se suma a la campaña de promoción de las islas como Patrimonio de la Humanidad.

La historia de tres estaciones de tren resumida en 36 fotografías

La asociación viguesa Amigos do Ferrocarril e do Tranvía Rías Baixas inauguró ayer “Tres estacións, tres sensacións”, en colaboración con la Diputación provincial de Pontevedra.

La muestra, que permanecerá en la sala de la estación de Urzaiz hasta el 30 de junio, cuenta a través de 36 fotografías la evolución de un servicio que acogió hasta tres edificaciones diferentes: la primera, de 1878, de la cual se inició el proceso para declararla Bien de Interés Cultural, trámite que nunca se finalizó, por lo que tan solo quedan las piedras de la fachada almacenadas en Redondela, tras ser desmontada a finales de los 90.

Desde 1987 se inauguró el segundo edificio, un poco más atrás que el original, con Abel Caballero, ministro de Transporte. Funcionó hasta 2011, en que el servicio pasó a Guixar, mientras duraban las obras de la nueva estación, aunque se mantiene operativa para los trenes regionales. El 18 de abril de 2015 se abre l al tráfico comercial con la entrada en servicio de los nuevos servicios, operándose los servicios de Alta Velocidad.

Las imágenes de la exposición forman parte del fondo histórico de la asociación Amigos do Ferrocarril, que supera el millar de instantáneas.n