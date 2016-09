La salida sur ferroviaria resucita

La alcaldesa de Porriño acaba de reclamar que se ponga encima de la mesa el proyecto de salida sur ferroviaria de Vigo, que permitiría acabar con el paso del tren por el medio de la villa y daría a la estación de Urzaiz otro carácter. Se trata, en definitiva, de recuperar la salida sur, lo que ya había planteado hace un año un estudio técnico encargado por el Eixo Atlántico de municipios de la Eurorregión. Dicho estudio contempla que Vigo tuviera de nuevo una sola estación -para viajes a Coruña y a Madrid- que haría viable el tren rápido desde A Coruña a Lisboa y más eficiente la línea hacia Guillarei y Ourense. Además, resultaría apenas algo más caro que mejorar el actual trazado y permitiría convertir en pasante la estación de Urzaiz. El trazado parte desde esta última terminal y avanza en túnel por el subsuelo de Vigo hasta Sárdoma, continuando en dirección a Porriño bajo el Meixoeiro, siguiendo hacia Tui y Madrid.

Como ya informó este diario, el estudio firmado por el ingeniero Rodríguez Bugarín -exdirector de Transporte de la Xunta- propone apostar por la salida sur al considerar la más eficiente y barata tras examinar otras alternativas. Así indica que construir un enlace del túnel de As Maceiras (salida de Vigo) con la vía del Miño es prácticamente inviable al necesitarse la excavación de un tercer paso inferior o la construcción de una caverna para realizar el entronque de ambas líneas.

Otra alternativa descarta sería unir la línea del Eje Atlántico (Vigo-Coruña) con la del Miño (hacia Ourense y Portugal) a la salida de As Maceiras. Para ello habría que hacer otro túnel en Os Valos por un coste de 15-20 millones. Además, otros 65 millones serían para el enlace Maceiras con la línea del Miño y 30 más para modernizar el trazado para permitir el tren a 200 kilómetros por hora: en total un coste estimado de 110 millones de euros y obligaría a "cerrar" con valla todo el trazado de la línea a su paso por Porriño lo que también tendría repercusiones en la villa, donde habría que hacer un paso inferior o superior para los peatones o el soterramiento del trazado, ya rechazado por Fomento. Una variante sería también muy cara, al menos 30 millones.

Todo ello supondría alcanzar el 44% del coste de la salida sur -241 millones en licitación- lo que lleva al informe a cuestionar la actuación de mejora calificadas de provisionales "mientras no se construya la salida Sur de Vigo".