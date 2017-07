La ruta do Cabaleiro das Cunchas prepara la octava edición

nnn Embarcando el día 30 de este mes en Bouzas, la Ruta Marítima do Cabaleiro das Cunchas, la primera travesía náutica en conseguir la compostelana, rematará su octava edición llegando al mismo lugar del que parte el próximo 5 de agosto.

Este año, la travesía religiosa llevará a los tripulantes a Viana do Castelo, Combarro y al Cabo de la Cruz, donde permanecerán del 2 al 4 de agosto. Entre las visitas en estas localizaciones tienen previstas también recorridos por las Islas Cíes, la Isla de San Simón y Santiago de Compostela, donde acudirán a una misa celebrada en la catedral como realizan desde ediciones pasadas.

Alrededor de una veintena serán las embarcaciones participantes esta edición, procedentes de distintos rincones de Galicia y Portugal. Así cerca de un centenar de personas conformarán las tripulaciones participantes.

La voluntad es que, en ediciones venideras, se amplíen las nacionalidades participantes, consiguiendo la participación de embarcaciones francesas e inglesas, como afirma Javier Grande Pérez, presidente de la Asociación Amigos de la Ruta Marítima del Apóstol Santiago. Asimismo, también destaca la participación de navegantes de edad media y de familias, que si bien por solitario no se atreven a navegar hasta Portugal, sí lo hacen con esta travesía.

la traslatio

La ruta que simboliza la travesía de “La Traslatio” del cuerpo del Apóstol Santiago, rememora la leyenda del Cabaleiro das Cunchas, un noble medieval muerto en las aguas de Bouzas, desde donde fue devuelto a la vida, saliendo del mar en su caballo recubierto de conchas, gracias a un milagro del Apóstol Santiago.

Además de la experiencia marítima, la intención, en palabras de Javier Grande es que en cada puerto de acogida se realice un evento cultural en el que se combine la parte de ocio con la navegación, el aspecto religioso y la gastronomía. De este modo, en esta edición visitarán el Museo del Peregrino de Combarrro, el Museo del Traje de Viana o disfrutarán de una mejillonada en el Cabo de la Cruz (Boiro) entre otras múltiples ofertas. n