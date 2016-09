Rivera ve ganador al PP "controlado por C's, o hará lo que le da la gana"

Albert Rivera fue una vez más la estrella absoluta de Ciudadanos en su mitin en Vigo, el plato fuerte tras las intervenciones de la diputada gallega Marta Rivera y la candidata a la Xunta, la viguesa Cristina Losada. El escenario fue el Bañista de las Avenidas, frente al Náutico, donde un centenar de personas asistieron entre las 11,30 y las 12 al acto donde Rivera dio por segura la victoria del PP y que su partido también tendrá representación en el próximo Parlamento gallego.

En su intervención, insistió en varias ocasiones en que el PP ganaría las elecciones gallegas, como señalan todas las encuestas –la del CIS y las dos de Atlántico, entre otras- y que en definitiva, se trata de elegir entre que el Partido Popular pueda gobernar en solitario “y haga lo que le dé la gana” o que tenga que rendir cuentas en el Parlamento, con acuerdos y reformas. “Ya le obligamos a firmar 150 reformas en el Congreso de los Diputados, la mayor en 40 años”, dijo en alusión al pacto de la frustrada investidura de Rajoy. Descartó por completo cualquier posibilidad de sumarse al “cajón de sastre o más bien desastre” que sería una hipotética coalición de PSOE con BNG y las Mareas "que son no sé cuántos partidos". “Ciudadanos será la voz en el Parlamento de Galicia para controlar a los que quieren seguir haciendo lo que les da la gana", insistió. “Rajoy y Feijoo quieren mayoría absoluta para que nadie les controle y nadie exija reformas y regeneración”, dijo en alusión a las mayorías absolutas “que han permitido “que el Gobierno de la Xunta viva de espaldas al Parlamento”. "No siempre la oposición quiere tocar las narices al gobierno, a veces hay que preguntar las cosas", para asegurar que si el PP tuviese mayoría absoluta el exministro José Manuel Soria estaría en el Banco Mundial "colocado por el Gobierno aunque hubiese dimitido por los papeles de Panamá". "¿Por qué no lo está? Porque no tiene mayoría absoluta. ¿Por qué De Guindos tiene que explicarlo la semana que viene en el Congreso? Porque no tiene mayoría absoluta", dijo entre aplausos. “Cuantos más votos tenga Ciudadanos más controlado estará el gobierno gallego, ya que con C’s en el Parlamento ese control y esa exigencia se convertirán en medidas que mejoren la vida de los gallegos”.

"No queremos divisiones en territorios y bandos"

Albert Rivera no pasó por alto que ayer se celebraba la Diada de Cataluña, y lamentó que de nuevo se trataba de una jornada para dividir a los catalanes en bandos y tratar de separarlos del resto de los españoles. Insistió en que Ciudadanos no quiere divisiones de bandos ni de territorios. Y emplazó al PSdeG a que "escoja entre "volver a cometer el error de sumar con los nacionalistas" o "llegar a acuerdos" con la formación naranja y con el PP. Es más, se ha mostrado "convencidísimo" de que hay "muchos socialistas, socialdemócratas, moderados y gente constitucionalista" que "no puede entender que el PSOE esté tramando un Gobierno con Podemos y nacionalistas".

"No queremos una galicia que levante muros"

Cristina Losada, candidata de Ciudadanos a la Xunta de Galicia, dijo que Ciudadanos puede impulsar en Galicia reformas que permitan vivir mejor” y comprometió su trabajo y el de sus compañeros para que “todos los gallegos tengan los mismos derechos y los mismos servicios públicos de calidad”.

Apostó por “un modelo que ayude a tener unas instituciones limpias y transparentes, que estén del lado de los ciudadanos y no premien a los amigos del poder” mientras criticaba “la conversión por parte del PP de las instituciones de todos en chiringuitos políticos en algunos casos incluso hereditarios” ."Tampoco somos populistas, que aprovechan el sufrimiento de las personas durante la crisis para vender humo, en referencia a Podemos, y criticó la "crisis existencial" del PSOE.

Por su parte, la diputada Marta Rivera cargó contra los que quieren "levantar fronteras y muros" en Galicia. "No queremos un Galicia aislada y ensimismada, sino parte del proyecto europeo".