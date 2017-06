El Rey visitará en julio el Círculo de Empresarios por su 25 aniversario

El Rey Felipe VI visitará el próximo 17 de julio el Círculo de Empresarios de Galicia en el que será el acto central del 25 aniversario de la entidad. Pero no es la primera vez que Don Felipe visita el club que preside el empresario Juan Güell, ubicado en García Barbón, ya que en octubre de 2007 ofreció una conferencia con motivo del décimo aniversario del club.

El Club Financiero Vigo, que luego se convertiría en Círculo de Empresarios de Galicia, nació en 1992, pero no llegaría a sus instalaciones actuales en las Torres de García Barbón hasta cinco años después, en 1997.

Su primer invitado fue Antonio Garrigues Walker, que pronunció una conferencia sobre "Clubes financieros y desarrollo económico" en el paraninfo de la Universidad el 15 de enero de 1993.

Con motivo del 25 aniversario, el Círculo está programando una serie de actos conmemorativos aunque todavía está por cerrar el calendario, explicaron desde la propia entidad. En todo caso, la visita del Rey constituye el acto central de este aniversario.

No es la primera vez que don Felipe visita el Círculo. Estuvo en Vigo, acompañado de doña Letizia, cuando todavía era Príncipe de Asturias, el 18 de octubre de 2007, con motivo del décimo aniversario de la inauguración de la sede social.

En aquella ocasión los príncipes también asistieron a un acto en el Teatro García Barbón de aniversario del centro tecnológico Aimen. n